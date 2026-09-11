Король Гокон VIII і королева Метте-Маріт не житимуть в королівському палаці: стала відома причина

Король Гокон VIII та королева Метте-Маріт / © Associated Press

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В даний час маєток Скаугум є основною резиденцією Гокона і Метте-Маріт, і вважається, що так буде й надалі, незважаючи на сходження Гокона на престол. Ця резиденція розташована приблизно за 12 миль від Осло, і пара проживає тут від 2003 року, пише Hello!.

Нагадаємо, також стало відомо, що 53-річний норвезький монарх не коронуватиметься, як це було, наприклад, зі сходженням на престол короля Чарльза III у Британії.

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Король Гокон VIII та королева Метте-Маріт / © Associated Press

Гокон слідуватиме стопами своїх предків, які не коронувалися від 1906 року. На сайті норвезької королівської сім'ї вказано, що стаття 12 Конституції Норвегії 1814 року встановлювала, що король має бути коронований і помазаний у Нідароському соборі.

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Король Гокон і королева Мод були останніми, хто дотримувався цієї традиції і носив корону, перш ніж норвезький парламент 1908 року проголосував за відміну цієї статті на тій підставі, що церемонія коронації була недемократичною та архаїчною.

Король Гокон VIII / © Getty Images

Король Гаральд V і король Гокон принесли формальну присягу перед парламентом і взяли участь у церемонії освячення в Нідаросському соборі.

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