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Король Гокон VIII і королева Метте-Маріт не житимуть в королівському палаці: стала відома причина
Новий король та королева Норвегії не переїдуть до головного королівського палацу в Осло, незважаючи на нові королівські обов'язки, запроваджені після смерті короля Гаральда V.
В даний час маєток Скаугум є основною резиденцією Гокона і Метте-Маріт, і вважається, що так буде й надалі, незважаючи на сходження Гокона на престол. Ця резиденція розташована приблизно за 12 миль від Осло, і пара проживає тут від 2003 року, пише Hello!.
Нагадаємо, також стало відомо, що 53-річний норвезький монарх не коронуватиметься, як це було, наприклад, зі сходженням на престол короля Чарльза III у Британії.
Гокон слідуватиме стопами своїх предків, які не коронувалися від 1906 року. На сайті норвезької королівської сім'ї вказано, що стаття 12 Конституції Норвегії 1814 року встановлювала, що король має бути коронований і помазаний у Нідароському соборі.
Король Гокон і королева Мод були останніми, хто дотримувався цієї традиції і носив корону, перш ніж норвезький парламент 1908 року проголосував за відміну цієї статті на тій підставі, що церемонія коронації була недемократичною та архаїчною.
Король Гаральд V і король Гокон принесли формальну присягу перед парламентом і взяли участь у церемонії освячення в Нідаросському соборі.