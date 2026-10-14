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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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284
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2 хв

Король Гокон VIII не стримав сліз на публіці, говорячи про свого покійного батька Гаральда V

Король Норвегії Гокон VIII відвідав Нарвік, і це була його перша подорож як монарха країни.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Гокон VIII

Король Гокон VIII / © Getty Images

Траур за королем Гаральдом V завершився, і офіційна програма має тривати. Його син Гокон VIII здійснив свою першу офіційну поїздку як король, але не зумів стримати емоції та ледь не розплакався, згадуючи свого батька.

У вівторок монарх відвідав Нарвік. Це був його перший офіційний захід за межами Осло та в норвезькому муніципалітеті з моменту сходження на престол 28 серпня після смерті батька. Тому хоча це й не заведено, він зробив кілька заяв для представників ЗМІ, які зібралися, і розмова завершилася тим, що Гокон був відверто схвильований перед журналістами.

Король Гокон VIII / © Getty Images

Король Гокон VIII / © Getty Images

«Звісно, ці тижні були для мене особливими, — почав він. — Для мене було дуже важливо розділити це горе з приводу втрати батька і того факту, що ми всі втратили нашого короля разом з багатьма іншими».

Король Гокон VIII / © Getty Images

Король Гокон VIII / © Getty Images

«Це справді чудово, і наша сім’я дуже це цінує, тому що єдність у горі трохи полегшує перенесення втрати, — пояснив король. — Було дуже зворушливо бачити, як люди з усієї Норвегії залишали квіти та писали в книгах співчуттів, тож просто хочу подякувати».

Король Гокон VIII / © Getty Images

Король Гокон VIII / © Getty Images

Далі Гокон не зміг приховати емоцій, показавши свій більш чутливий бік: журналіст запитав його, чого йому найбільше бракує без батька. Монарх зробив паузу, намагаючись підібрати слова, але зрештою його охопив смуток. Тремтячим голосом, на межі сліз, він відповів: «Ну, мабуть, можливість поговорити з ним. Якщо є щось, чому я радий, або щось, що мене засмучує… Можливість зателефонувати йому», — цитує слова короля vanitatis.

Король Гокон VIII / © Getty Images

Король Гокон VIII / © Getty Images

Нагадаємо, після смерті короля Гаральда V 28 серпня новий король неодноразово висловлював подяку норвезькому народу за його незмінну любов і підтримку. У своїй промові наступного дня після смерті батька він зізнався, що свічки, квіти й послання, залишені біля палацу, принесли сім’ї «втіху та силу».

А вчора до роботи повернулася і вдова короля Гаральда V — королева Соня.

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