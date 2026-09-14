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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
56
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1 хв

Король і королева Данії з дітьми відвідали свою старшу дочку принцесу Ізабеллу в казармах

У серпні 2026 року її Королівська Високість принцеса Ізабелла розпочала свою військову службу в гусарському гвардійському полку в Слагельсі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Ізабелла та королева Мері

Принцеса Ізабелла та королева Мері

13 вересня 2026 року сім'ї військовослужбовців були запрошені на день відвідування казарм, де Його Королівська Високість король і королева, а також Його Королівська Високість спадковий принц Крістіан, принц Вінсент і принцеса Жозефіна отримали можливість познайомитися з новою обстановкою, в якій тепер живе їхня сестра принцеса Ізабелла та зустрітися з рештою новобранців.

Король Фредерік X та принцеса Ізабелла

Король Фредерік X та принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла - старша дочка королеви Мері і короля Фредеріка X одна з перших, хто відслужить 11 місяців військової служби, і зараз вона успішно починає своє життя як призовник у гусарському гвардійському полку в Слагельсі.

Принцеса Ізабелла та королева Мері

Принцеса Ізабелла та королева Мері

Принцеса Ізабелла проходитиме військову службу протягом 11 місяців. Вона стала однією з перших жінок у Данії, які розпочали військову службу в рамках нової реформованої системи призову.

Принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла

Знімками цього дня королівська родина поділилася у своєму Instagram.

Принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла, принц Вінсент, королева Мері

Принцеса Ізабелла, принц Вінсент, королева Мері

Кронпринц Крістіан та принцеса Ізабелла

Кронпринц Крістіан та принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла

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