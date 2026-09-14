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Король і королева Данії з дітьми відвідали свою старшу дочку принцесу Ізабеллу в казармах
У серпні 2026 року її Королівська Високість принцеса Ізабелла розпочала свою військову службу в гусарському гвардійському полку в Слагельсі.
13 вересня 2026 року сім'ї військовослужбовців були запрошені на день відвідування казарм, де Його Королівська Високість король і королева, а також Його Королівська Високість спадковий принц Крістіан, принц Вінсент і принцеса Жозефіна отримали можливість познайомитися з новою обстановкою, в якій тепер живе їхня сестра принцеса Ізабелла та зустрітися з рештою новобранців.
Принцеса Ізабелла - старша дочка королеви Мері і короля Фредеріка X одна з перших, хто відслужить 11 місяців військової служби, і зараз вона успішно починає своє життя як призовник у гусарському гвардійському полку в Слагельсі.
Принцеса Ізабелла проходитиме військову службу протягом 11 місяців. Вона стала однією з перших жінок у Данії, які розпочали військову службу в рамках нової реформованої системи призову.
Знімками цього дня королівська родина поділилася у своєму Instagram.