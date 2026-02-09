- Дата публікації
Король і королева Нідерландів з дочкою поділилися кадрами з Олімпійських ігор
Минулої п’ятниці стартували зимові Олімпійські ігри, які відбуваються цього року в Італії.
Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима разом зі своєю старшою дочкою — кронпринцесою Катаріною-Амалією — відвідали церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо на стадіоні «Сан-Сіро».
Усі троє обрали помаранчеві куртки та аксесуари — колір, який ідентифікує спортсменів їхньої країни та візуально наголошує на їхній підтримці національної збірної.
У Instagram королівська родина поділилася фото та відео із заходу.
«Ми бажаємо всім олімпійцям із нідерландської команди удачі в Мілані та Кортіні. Ми будемо уважно стежити за вами і з нетерпінням чекаємо на фантастичні спортивні виступи на льоду, снігу та біговій доріжці. Насолоджуйтесь своєю участю!», — підписали фото король Віллем-Олександр та королева Максима.
