ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Король і королева Нідерландів з дочкою поділилися кадрами з Олімпійських ігор

Минулої п’ятниці стартували зимові Олімпійські ігри, які відбуваються цього року в Італії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Амалія, королева Максима та король Віллем-Олександр

Принцеса Амалія, королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима разом зі своєю старшою дочкою — кронпринцесою Катаріною-Амалією — відвідали церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо на стадіоні «Сан-Сіро».

Принцеса Амалія, королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Принцеса Амалія, королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Усі троє обрали помаранчеві куртки та аксесуари — колір, який ідентифікує спортсменів їхньої країни та візуально наголошує на їхній підтримці національної збірної.

У Instagram королівська родина поділилася фото та відео із заходу.

(гортайте фото праворуч)

«Ми бажаємо всім олімпійцям із нідерландської команди удачі в Мілані та Кортіні. Ми будемо уважно стежити за вами і з нетерпінням чекаємо на фантастичні спортивні виступи на льоду, снігу та біговій доріжці. Насолоджуйтесь своєю участю!», — підписали фото король Віллем-Олександр та королева Максима.

(гортайте фото праворуч)

Дата публікації
Кількість переглядів
156
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie