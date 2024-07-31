Король, кілт і закрутки: чоловіка королеви Камілли зазнімкували в Шотландії

Король Чарльз сьогодні перебуває у Шотландії з особливим візитом до національного природного заповідника.

Монарх прибув у Форсінард-Флоус, один із національних скарбів Шотландії, зі спеціальним візитом перед своїми літніми канікулами в країні.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Форсінард-Флоус — національний природний заповідник у центрі регіону Флоу-Кантрі у Форсінарді, Сазерленд, де є деякі з найрізноманітніших болотних екосистем у світі.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз, який є покровителем Королівського товариства захисту птахів (RSPB) і відомий своїм екологічним підходом та любов'ю до природи, поспілкувався зі співробітниками Ради Гайленду, NatureScot, RSPB та інших місцевих організацій, які доглядають за цим великим ландшафтом, під час огляду місцевості, пише express. co.uk.

На публіці монарх з'явився в традиційному кілті і з сумкою з якої діставав хустку. Він також відвідав фестиваль та зустрівся з сім'ями, які мешкають поблизу. А фотографам вдалося зробити кумедні кадри короля на тлі закруток із різними соліннями. Король, як відомо, обожнює все, що пов'язане з садом та городом і сам з радістю копається у землі.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у Шотландії король спершу проведе десять усамітнених днів в улюбленому замку Мей, який отримав у спадок від своєї бабусі королеви-матері Єлизавети, а потім вирушить до Балморалу, де зустрінеться з родиною.

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