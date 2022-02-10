Король-консорт: чому у чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа ніколи не було цього титулу

Король-консорт: чому у чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа ніколи не було цього титулу

Нещодавно у день свого платинового ювілею – 70-річчя від дня вступу на престол – королева Єлизавета II повідомила, що коли її старший син принц Чарльз стане королем, його дружина Камілла стане новою королево-консортом. Раніше передбачалося, що Камілла матиме титул принцеси-консорта.

Цікавий момент, що чоловік королеви Єлизавети II не отримав титул короля-консорта, коли його дружина стала королевою 1952 року. Справа в тому, що титул король-консорт використовується дуже рідко і в більшості монархій немає формальних правил щодо титулу чоловіка жінки-монарха. Таким чином, титул короля надається лише члену королівської сім'ї, який успадковує трон і може правити, включаючи принца Чарльза, герцога Кембриджського та принца Джорджа.

Королева Єлизавета II та принц Філіп у Сандрінгемі, 1982 рік / Associated Press

Наприклад, королева Вікторія хотіла, щоб її чоловік Альберт одержав титул короля-консорта, але прем'єр-міністр лорд Мельбурн виключив це. Альберту офіційно було присвоєно титул принца-консорта 17 років по тому, 1857 року.

А ось чоловік Єлизавети II — принц Філіп — навпаки відхилив пропозицію офіційно називатися принцом-консортом 1957 року, побажавши залишитися просто принцом Філіпом. Після весілля 1947 року, як відомо, принц Філіп також отримав титули герцога Единбурзького, графа Меріонетського та барона Грінвіча.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Associated Press

А ось дружини королів, навпаки, мають право називатися королевами-консортами, оскільки дружини зазвичай поділяють соціальний стан і статус свого чоловіка. Проте формально така королева не поділяє політичні та військові повноваження монарха, якщо не виступає як регент. Мати королеви стала королевою Єлизаветою, коли Георг VI став королем 1936 року. Але коли її чоловік помер 1952 року і її дочка принцеса Єлизавета зійшла на престол, її почали називати королевою-матір'ю Єлизаветою, щоб уникнути плутанини.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Associated Press

Більше про королівські титули читайте в нашому матеріалі.

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