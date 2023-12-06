Король лютує: запрошення на Різдво для Меган і Гаррі може бути відкликане

За словами одного королівського експерта, принц Гаррі та Меган Маркл якийсь час відчайдушно намагалися налагодити стосунки з королем Чарльзом. Але тепер цей момент, схоже, остаточно втрачено.

Згідно з новими повідомленнями, запрошення для принца Гаррі і Меган Маркл провести Різдво з королівською родиною в Сандрінгемі може бути "відкликано" ще до того, як воно буде відправлене, пише express.

Пара не проводила святкові дні у Великій Британії від 2018 року. 2019 року Меган та Гаррі все ще були членами королівської родини, але вирішили провести Різдво з мамою Меган Дорією у Каліфорнії. А останні три Різдва вони провели у США, куди переїхали 2020 року.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгемі з королівською родиною / Фото: Associated Press

Минулого місяця друг Сассекських розповів, що пара готова прийняти запрошення провести Різдво із членами королівської родини у Сандрінгемі.

Після спекуляцій з приводу того, чи направить король Чарльз запрошення своєму молодшому синові та невістці, редактор щоденника Daily Mail Річард Іден стверджує, що запрошення може бути "відкликане" ще до того, як воно буде отримане. І пов'язано це з виходом книжки Оміда Скобі (неофіційного біографа Сассекських), який назвав у голландській версії книжки імена тих самих людей із королівської родини, які нібито цікавилися кольором шкіри ще не народженого сина Меган та Гаррі – Арчі. Кажуть, Букінгемський палац навіть роздумує над судовим позовом.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

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