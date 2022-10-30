Король налаштований серйозно: Меган та Гаррі можуть позбавити титулів

Принц Гаррі та Меган Маркл отримали титули герцога та герцогині Сассекських 19 травня 2018 року у день свого весілля. Але можуть втратити їх в одну мить. І все через мемуари принца Гаррі, які надійдуть у продаж 10 січня 2023 року.

Ходять чутки, що король Чарльз III може ухвалити радикальне рішення і позбавити молодшого сина та його дружину титулів герцога та герцогині Сассекських, якщо в книжці принца Гаррі виявиться якась провокаційна інформація, яка здатна завдати шкоди королю чи монархії загалом.

Король Чарльз III, принц Вільям, принцеса Кейт, герцогиня Меган та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Королівський коментатор Том Бавер описав мемуари Гаррі під назвою Spare ("Запасний") у розмові з The Sun так:

"Я вважаю, що короля Чарльза попередили, що будь-яка відплата буде негарною. Все, що король Чарльз справді може зробити, — це втримати титули для своїх онуків Арчі та Лілібет. Зрештою, я вважаю, він міг би також відібрати титули у Гаррі і Меган, але це досить радикально. Я не знаю, що ще він може зробити. Якщо все так погано, як я думаю, то Гаррі та Меган стали справжніми ізгоями. Найкраще, що сім'я може зробити, це розірвати з ними зв'язки", пише express.co.uk.

Герцог і герцогиня Сассекські зберегли свої повні титули після того, як пішли з поста членів королівської сім'ї, що працюють, але більше не можуть використовувати приставку до них Їхні Королівські Високості.

Король Чарльз III, принц Гаррі та Меган / Фото: Getty Images

А після сходження на престол короля Чарльза III діти Гаррі та Меган автоматично стали принцом Арчі та принцесою Лілібет, але задокументувати цей факт король все ж таки повинен. І варто сказати, що офіційно він цього поки що не зробив.

Нагадаємо, коронація короля Чарльза відбудеться у четвертий день народження його онука Арчі – 6 травня 2023 року.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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