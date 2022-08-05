Король Норвегії Гаральд V був екстрено госпіталізований

85-річного короля Норвегії Гаральда V було госпіталізовано до клініки з лихоманкою.

Про це заявили члени норвезької королівської родини у четвер. Життю 85-річного монарха, на щастя, нічого не загрожує, його стан стабільний.

У січні 2022-го Гаральду V зробили операцію на нозі, а в березні він дав позитивний тест на COVID-19 та його син спадковий принц Гокон ненадовго прийняв на себе обов'язки короля.

У заяві королівського палацу йдеться: "Його Величність короля госпіталізовано до університетської лікарні Осло для розслідування лихоманки. Його стан стабільний". Більше жодних подробиць не повідомляється.

Наслідний принц Гокон, спадкова принцеса Метте-Маріт, королева Соня і король Гаральд / Фото: Getty Images

Востаннє короля Норвегії бачили на публіці на змаганнях з вітрильного спорту минулого тижня. Як і інші члени його сім'ї, в останні тижні він не проявляв особливої активності у суспільстві, оскільки літні канікули продовжуються.

Король Гаральд V править Норвегією від січня 1991 року, змінивши свого батька Улафа V. Він є троюрідним братом королеви Єлизавети II.

Король Гаральд V та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що королева Єлизавета II оплакує смерть близької людини.

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