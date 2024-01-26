Король Норвегії відповів, чи зречеться престолу слідом за королевою Маргрете II

Король Гаральд V, який перебуває на троні з 17 січня 1991 року, змінивши на посаді свого батька короля Улафа V, зробив різку заяву, коли його запитали, чи піде він у відставку раніше, як це зробила екскоролева Данії Маргрете II.

Відповідаючи на запитання преси під час одного з нещодавніх виходів 86-річний король Гаральд V заявив, що не зречеться престолу.

"Ні, я не маю цього в планах. Я дотримуюся того, що говорив увесь цей час. Я склав присягу і вона дійсна на все життя", — заявив король Гаральд, маючи на увазі обіцянку, яку він дав норвезькому парламенту, коли вступав на престол 1991 року, повідомляє People.

Король Гаральд V / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Гаральд V став королем у віці 53 років після смерті батька, короля Улафа, у січні 1991 року. Гаральд мав час підготуватися, оскільки він виконував обов'язки спадкового принца-регента з того часу, як його батько захворів навесні 1990 року, йдеться в його королівській біографії.

В останні роки король Гаральд зіткнувся з низкою проблем зі здоров'ям і в травні минулого року провів деякий час у лікарні для лікування інфекції, але жорсткий характер його останньої заяви свідчить про те, що він не планує йти у відставку найближчим часом.

Король Гаральд V зі своєю дружиною королевою Сонею, сином кронпринцем Гоконом та його дружиною кронпринцесою Метте-Маріт, а також їхніми старшими дітьми / Фото: Associated Press

Нагадаємо, наступним у черзі на норвезький престол є його син кронпринц Гокон.

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