Король Норвегії відвідав благодійний балет за участі Катерини Кухар і Олександра Стоянова

Зірки українського балету станцювали в Осло в межах свого благодійного туру.

Завершується квітневий благодійний "Тур солідарності" на підтримку України Grand Kiev Ballet містами Норвегії, який ініціював Олександр Стоянов.

Під час туру артисти не лише збирають кошти для українських дітей, а й розповідають справжню правду про війну в Україні. Вистави розпочинаються з короткого інформаційного відео про війну в Україні, а закінчуються тим, що публіка стоїть під гімн України.

Катерина Кухар/Пресслужба

Одну із вистав цього туру, а саме в Осло, нещодавно відвідав король Норвегії Гаральд V, а також пані мер Осло Маріанна Борген, президент норвезького парламенту Масуд Гараххані, депутат парламенту Гурі Мелбі. Український посол у Норвегії В'ячеслав Яцюк перед виставою зачитав звернення першої леді України Олени Зеленської. Зі своєю промовою до уряду до норвезького народу звернулися й самі артисти Катерина Кухар та Олександр Стоянов.

Пресслужба

"Як і весь цивілізований світ члени Grand Kiev Ballet шоковані злочинами проти людства, які відбуваються на нашій Батьківщині. Сьогодні ми на інформаційній передовій. Ми розповідаємо глядачам, які до нас приходять на спектакль "Жизель", про реальну війну в Україні. Норвежці демонструють солідарність із українським народом, купуючи квитки на спектаклі, адже частина коштів від продажу квитків іде на підтримку українських дітей, в організацію "Врятуйте дітей"", - сказав Стоянов.

Катерина Кухар/Пресслужба

За місяць Катерина і Олександр відвідали 16 міст Норвегії. За їхніми словами, солідарність демонструють реальні дії Норвегії, яка у квітні передала Україні протиповітряні ракетні системи Mistral, 4000 протитанкових ракет, захисне обладнання та багато іншого. Норвегія вперше відступила від свого принципу з 1959 року не постачати зброю країнам, які воюють

Катерина Кухар/Пресслужба

"У нашій трупі танцюють артисти, які просиділи зі своїми дітьми понад тиждень у підвалах. З 24 лютого весь цивілізований світ розуміє, що на планеті Земля більше ніхто не може бути у безпеці. Першого дня війни ми зі Стояновим були на гастролях у Франції, а наші діти в Україні. О 5-й ранку нам зателефонувала няня наших дітей, яка плакала, і сказала, що Київ бомблять. Я навіть не можу вам передати весь той жах, який ми пережили, перебуваючи далеко від Батьківщини, від наших дітей та батьків. Ми не могли нічим допомогти своїм дітям. Наш рейс до Києва скасували. У нас заздалегідь були куплені квитки з Франції до Києва на 24 лютого, на 17 вечора.

Я нічого не могла робити, поки не побачила своїх дітей, але я знайшла в собі сили після місячної перерви повернутися до роботи, щоб розповідати людям про нашу культуру і трагедію, яку переживає наш народ", - розповіла Катерина

Пресслужба

Нагадаємо, у березні Олександр Стоянов провів благодійні вистави у Франції разом Grand Kiev Ballet, завдяки чому зібрали кошти на покупку медичного автомобілю, який передали для львівської області.

Також Катерина і Олександр танцювали у благодійному галаконцерті на підтримку України у Гранд опера, всі отримані кошти від продажу білетів, зібрано 300 тисяч євро, відправили Alliance Urgences Ukraine.

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