Король Норвегії знову потрапив до лікарні, але віддавати трон синові не має наміру

Гаральда V госпіталізували під час поїздки до Малайзії, де монарх перебував у відпустці.

У заяві йдеться: "Його Величність король захворів під час відпустки в Малайзії та госпіталізований з інфекцією. Король отримує хорошу допомогу як з боку малайзійського, так і норвезького медичного персоналу", — повідомили у королівському палаці.

Король Гаральд V / Фото: Associated Press

Нова інфекція наздогнала короля через кілька тижнів після того, як 31 січня було оголошено, що король Гаральд перебуває у відпустці через хворобу до 2 лютого (через респіраторну інфекцію).

А у травні та грудні минулого року Гаральда було госпіталізовано з інфекціями, також у серпні минулого року він лікувався від лихоманки.

Поки король нездужає його син спадковий принц Гокон виконує обов'язки регента. При цьому зрікатися трону на користь сина Гаральд V категорично не налаштований.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

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