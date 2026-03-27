Король Норвегії публічно підтримав свою невістку кронпринцесу Метте-Маріт, яка оскандалилася

Король Гаральд V та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Наразі норвезька королівська родина приймає короля Бельгії Філіпа та королеву Матильду з державним візитом, і 89-річний король Норвегії несподівано прокоментував відсутність своєї невістки на цьому розкішному бенкеті під час своєї промови 24 березня.

Король Харальд V / © Getty Images

«Я знаю, що наша дорога спадкова принцеса хотіла б бути з нами сьогодні ввечері. На жаль, вона не може бути присутня через стан свого здоров’я», — сказав король Гаральд у своєму виступі, цитує його слова журнал Hello!.

52-річна Метте-Маріт одружена з сином Гаральда — кронпринцем Гоконом — спадкоємцем норвезького престолу, і є постійною учасницею таких офіційних заходів. Проте проблеми зі здоров’ям, про які згадав її свекор, спричинили те, що палац раніше уточнив, що вона не братиме участі в державному візиті бельгійського королівського подружжя, оскільки її здоров’я погіршилося.

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт страждає на хронічний легеневий фіброз і не брала участі в жодних публічних заходах від 28 січня, проте з’явилася на церемонії привітання бельгійського королівського подружжя в Осло.