- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 693
- Час на прочитання
- 1 хв
Король Норвегії публічно підтримав свою невістку кронпринцесу Метте-Маріт, яка оскандалилася
Король Норвегії Гаральд V тепло відгукнувся про свою невістку на державному заході в Осло.
Наразі норвезька королівська родина приймає короля Бельгії Філіпа та королеву Матильду з державним візитом, і 89-річний король Норвегії несподівано прокоментував відсутність своєї невістки на цьому розкішному бенкеті під час своєї промови 24 березня.
«Я знаю, що наша дорога спадкова принцеса хотіла б бути з нами сьогодні ввечері. На жаль, вона не може бути присутня через стан свого здоров’я», — сказав король Гаральд у своєму виступі, цитує його слова журнал Hello!.
52-річна Метте-Маріт одружена з сином Гаральда — кронпринцем Гоконом — спадкоємцем норвезького престолу, і є постійною учасницею таких офіційних заходів. Проте проблеми зі здоров’ям, про які згадав її свекор, спричинили те, що палац раніше уточнив, що вона не братиме участі в державному візиті бельгійського королівського подружжя, оскільки її здоров’я погіршилося.
Кронпринцеса Метте-Маріт страждає на хронічний легеневий фіброз і не брала участі в жодних публічних заходах від 28 січня, проте з’явилася на церемонії привітання бельгійського королівського подружжя в Осло.