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Король планує жити довго: названо два продукти, які допомагають Чарльзу залишатися здоровим

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Король планує жити довго: названо два продукти, які допомагають Чарльзу залишатися здоровим

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Деякі подробиці кулінарних вподобань короля Чарльза ми вже знаємо. Монарх дбає про своє здоров'я і планує жити довго, тому обирає на сніданок те, що допомагає зберегти здоров'я серця.

За словами колишнього прессекретаря короля Чарльза, Його Величності подобається пізній сніданок. Королівський шефкухар Даррен Макгреді раніше розповідав, що Чарльз полюбляє їсти на сніданок сливи. Дві штуки. З яких з'їдає лише одну.

Також король п'є чай Дарджилінг, який зміцнює здоров'я серця та знижує кров'яний тиск, а також випиває склянку фруктового соку, повідомляє Mirror.

Чарльз вважає, що обидва ці напої сприятливо впливають на його здоров'я і допоможуть йому прожити довше і уникнути таких захворювань, як рак та серцево-судинні проблеми. 

Король Чарльз III та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Генетика короля прекрасна, його батько принц Філіп помер у віці 99 років, а мати – королева Єлизавета II пішла з життя на 97-му році. Отже, король має всі шанси правити ще як мінімум 15-20 років.

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