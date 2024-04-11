Король "протягує" оливкову гілку Меган і Гаррі: Чарльз хоче провести канікули з молодшими онуками

Король Чарльз готується запросити принца Гаррі та Меган Маркл до Балморала цього літа, щоб провести разом із сім'єю літні канікули. Експерти кажуть, що це є гарною ознакою покращення стосунків між монархом та його родиною.

Повідомляється, що король Чарльз розглядає можливість запросити принца Гаррі та Меган Маркл до замку Балморал цього літа, оскільки король хоче побудувати тісніші стосунки зі своїми молодшими онуками – принцом Арчі та принцесою Лілібет.

75-річний Чарльз бачив дітей герцога та герцогині Сассекських лише кілька разів і хоче проводити з ними більше часу.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Getty Images

"Я бачу, як Чарльз відчайдушно хоче побачити дітей і простягає оливкову гілку Меган і Гаррі. Він може вирішити, що життя занадто коротке. Балморал — справді ідеальне, спокійне місце для возз'єднання. Якщо він таки видасть запрошення, то Гаррі і Меган напевно погодяться на візит", — розповідає джерело Page Six.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, після відходу з королівської родини 2020 року Гаррі та Меган поверталися до Великої Британії парою лише в окремих випадках, причому лише один раз вони привозили Арчі та Лілібет. Це було влітку 2022 року на платиновий ювілей королеви Єлизавети ІІ. Передбачається, що тоді Чарльз бачив своїх онуків востаннє.

Меган та Гаррі на ювілеї королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Наступного разу Меган і Гаррі разом приїжджали до Британії у вересні 2022 року на похорон королеви Єлизавети II, дітей тоді з собою пара не брала. Від того часу герцогиня Сассекська в Лондоні не була.

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