Король рок-н-ролу зібрав колекцію костюмів монарха, що відрікся від трону, — Едуарда VIII

Короля Едуарда VIII знали не тільки, як короля, який так і не був коронований, а й, як людину, яка мала прекрасне почуття стилю і завжди виділявся своїми образами.

Барабанщик британської рок-групи The Rolling Stones Чарлі Воттс, який помер у віці 80 років минулого місяця, одного разу на аукціоні Sotheby's в Парижі придбав рожевий костюм герцога Віндзорського, сказавши тоді, що йому дуже подобається добре зшитий в знаменитому ательє Севіля Роу костюм короля. Сам Едуард носив його в 50-х роках, коли жив у Франції. На цьому фото Едуард і його дружина Волліс Сімпсон зображені 1951 року, а на герцогу якраз одягнений цей костюм, пише Daily Mail.

Король Едуард VIII і Волліс Сімпсон, Франція 1951 рік / Getty Images

Чарлі Воттс з'явився в ньому на публіці 2002 року під час прес-конфереції світового турне Rolling Stones 2002/2003 в компанії колег-музикантів Міка Джаггера, Рона Вуда і Кіта Річардса.

Як розповідають друзі Чарлі, у нього була ціла колекція костюмів дядька королеви Єлизавети II — короля Едуарда VIII, але знали про неї тільки найближчі люди.

Барабанщик Rolling Stones Чарлі Воттс в костюмі короля Едуарда VIII (на фото ліворуч) / Getty Images

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Стиліст і близький друг Чарлі — Вільям Гілкрист — у британському GQ говорив, що музикант завжди ретельно працював зі своїм кравцем над костюмами, а його любов до одягу була настільки глибокою, що він зайнявся колекціонуванням стильних костюмів покійного короля, пише People.

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Волліс Сімпсон і король Едуард VIII (24 фото)

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