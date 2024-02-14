Король-романтик: колишній королівський дворецький розповів, чим Чарльз дивував Каміллу на День закоханих

Король Великої Британії дуже старомодний, але все ж не забував про свято всіх закоханих.

Колишній королівський дворецький Грант Гарролд розповів про романтичний жест короля Чарльза, який не має нічого спільного із фізичними подарунками.

"Я ніколи не бачив жодних любовних записок, король дуже традиційний і старомодний. Але були часи, коли ми влаштовували вечері до Дня святого Валентина для короля. Коли я працював з королем, він якось попросив мене порадити йому фільм, який він і Камілла могли б подивитися на свято і я порадив "У джазі тільки дівчата" з Мерилін Монро", — розповів Грант, пише express.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Говорячи про улюблені фільми короля Чарльза та королеви Камілли, він додав, що вони "поціновувачі романтичних комедій".

"Я думаю, що члени королівської родини насолоджуються фільмами як формою втечі від повсякденного життя", — додав колишній співробітник палацу.

До речі, найромантичнішим членом королівської родини Гарролд назвав принца Уельського Вільяма. Він каже, що старший син Чарльза завжди був романтиком у душі.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

"Він завжди був джентльменом з Кейт і залишається ним до цього дня. Його увага до деталей завжди на висоті, і він робить все, щоб Кейт почувалася важливою та цінною. Він найромантичніший член королівської родини", — каже дворецький.

Нагадаємо, сьогодні у День святого Валентина ми згадували 10 королівських історій кохання.

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