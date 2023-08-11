Король розщедрився: Кейт та Камілла отримали нові звання, не обділили і принца Вільяма

Король Чарльз III оголосив про військові призначення для членів королівської сім'ї, що працюють. Нові звання отримали королева Камілла, принц Вільям та його дружина принцеса Кетрін.

Букінгемський палац і король Чарльз оголосили про нові військові призначення для дев'яти членів королівської сім'ї, включаючи принцесу Уельську Кетрін.

"Після сходження на престол Його Величності король радий оголосити про додаткові військові призначення для членів королівської родини, які працюють", — йдеться у повідомленні палацу. "Нові призначення, як і раніше, відображатимуть тісні відносини між збройними силами та королівською сім'єю під час правління Його Величності".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

41-річна принцеса Кейт стає головнокомандувачем ВПС флоту, головнокомандувачем 1-го гвардійського драгунського полку Королеви та почесним коммодором Королівських ВПС Конінгсбі, пише People. Останнє призначення особливо зворушливо для Кейт, оскільки один з її дідів служив у Королівських ВПС (RAF) і, як повідомляється, працював із принцом Філіпом. Капітан Пітер Міддлтон літав як другий пілот з принцом Філіпом під час повітряного туру Південною Америкою 1962 року.

Принц Вільям також отримав три нові призначення. Спадкоємець британського престолу тепер називатиметься головнокомандувачем Мерсійського полку, головнокомандувачем армійської авіації та Королівським почесним коммодором авіації, Долина Королівських ВПС, де він раніше літав як пілот.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

74-річний король Чарльз став головою збройних сил, коли він вступив на престол після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року, він також отримує більше військових звань. Тепер монарх є спонсором HMS Queen Elizabeth, головнокомандувачем Королівської шотландської драгунської гвардії, головнокомандувачем Королівським танковим полком, генерал-капітаном Королівської артилерії, генерал-капітаном Почесної артилерійської роти, головнокомандувач Королівського полку Шотландії, Королівським почесним коммодором авіації Королівських ВПС Мархем і головнокомандувачем авіації полку Королівських ВПС.

А його дружина Камілла стала покровителькою Департаменту капеланів Королівської армії. 76-річна Камілла також є головнокомандувачем Королівських улан (полк, у якому служив її покійний батько, майор Брюс Шанд, під час Другої світової війни), а також головнокомандувачем стрільців гренадерської гвардії.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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