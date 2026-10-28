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Король Швеції обурений продажем фамільних коштовностей: прикраси його матері виставлять на аукціон
Ці прикраси мають особливу сентементальну цінність для монарха, але про їхній продаж його ніхто не попередив.
Король Швеції Карл XVI Густав засмутився новиною, яка з’явилася цього тижня: коштовності, що колись належали його покійній сестрі, принцесі Біргітті, виставлять на аукціон. Деякі прикраси, які продаватимуть на торгах, раніше належали їхній матері — принцесі Сибіллі.
«Король настільки консервативний, що це рішення повністю суперечить його цінностям. Продаж прикрас його матері на аукціоні йде всупереч усьому, що він відстоює», — заявив головний редактор шведського видання Svensk Damtidning Юган Т. Ліндваль. «Не думаю, що можна виключати ймовірність того, що король сам викупить коштовності своєї матері».
Коментатор Герман Ліндквіст також назвав аукціон «недоречним» і розповів, що король був «роздратований», коли дізнався про нього.
«Я в цьому впевнений. Особисті цінності, пов’язані з особистими спогадами, не варто продавати в такий спосіб. Це можна зробити значно делікатніше й приватніше».
Однак ці коштовності не належали шведській короні, тож родина Біргітти мала право вирішувати, чи виставляти їх на аукціон.
«Прикраси, які можна продати на аукціоні, є приватною власністю», — пояснила Маргарета Торгрен, директорка інформаційного та пресового департаменту Королівського двору Швеції, виданню Svensk Damtidning. «Нічого з того, що є державною власністю або належить фонду, не можна продавати на аукціоні».
Аукціон Royal and Noble Jewels Sale, організований Sotheby’s, відбудеться 11 листопада в Женеві. Серед прикрас Біргітти, які хочуть продати: сапфірово-діамантове кольє з сережками, брошка з надзвичайно рідкісним сапфіром помаранчево-рожевого кольору, каблучка зі смарагдом і діамантами, кольє з дрібних перлин і діамантів.