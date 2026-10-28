Король Швеції обурений продажем фамільних коштовностей: прикраси його матері виставлять на аукціон

Король Швеції Карл XVI Густав / © Associated Press

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Король Швеції Карл XVI Густав засмутився новиною, яка з’явилася цього тижня: коштовності, що колись належали його покійній сестрі, принцесі Біргітті, виставлять на аукціон. Деякі прикраси, які продаватимуть на торгах, раніше належали їхній матері — принцесі Сибіллі.

«Король настільки консервативний, що це рішення повністю суперечить його цінностям. Продаж прикрас його матері на аукціоні йде всупереч усьому, що він відстоює», — заявив головний редактор шведського видання Svensk Damtidning Юган Т. Ліндваль. «Не думаю, що можна виключати ймовірність того, що король сам викупить коштовності своєї матері».

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Принцеса Сибілла у кольє, яке її нащадки планують продати цієї осені на аукціоні / © Getty Images

Коментатор Герман Ліндквіст також назвав аукціон «недоречним» і розповів, що король був «роздратований», коли дізнався про нього.

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«Я в цьому впевнений. Особисті цінності, пов’язані з особистими спогадами, не варто продавати в такий спосіб. Це можна зробити значно делікатніше й приватніше».

Король Швеції Карл XVI Густав / © Associated Press

Однак ці коштовності не належали шведській короні, тож родина Біргітти мала право вирішувати, чи виставляти їх на аукціон.

«Прикраси, які можна продати на аукціоні, є приватною власністю», — пояснила Маргарета Торгрен, директорка інформаційного та пресового департаменту Королівського двору Швеції, виданню Svensk Damtidning. «Нічого з того, що є державною власністю або належить фонду, не можна продавати на аукціоні».

Аукціон Royal and Noble Jewels Sale, організований Sotheby’s, відбудеться 11 листопада в Женеві. Серед прикрас Біргітти, які хочуть продати: сапфірово-діамантове кольє з сережками, брошка з надзвичайно рідкісним сапфіром помаранчево-рожевого кольору, каблучка зі смарагдом і діамантами, кольє з дрібних перлин і діамантів.

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