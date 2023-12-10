Король та королева Бутану показали перші фото доньки, яка народилася у вересні

Королівська родина Бутану через три місяці після народження доньки поділилася її фотографіями із широкою публікою.

Король і королева Бутану повідомили, що їхня маленька дочка, яка народилася у вересні, після традиційної церемонії назви отримала ім'я Соном Янґен Вангчук.

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Королева Бутану Джецун Пема Вангчук народила малечу 9 вересня.

Члени королівської сім'ї Бутану традиційно відкладають ім'я дитини доти, доки пройде церемонія наречення імені. Крім того, що нарешті було розсекречено ім'я дитини, король і королева поділилися кількома її фотографіями. На фото юна принцеса у рожево-жовтій ковдрі солодко спить, а на голові у неї біла шапочка з рожевим окантуванням.

Церемонія присвоєння імені відбулася у Ташичходзонзі у річницю сходження Його Величності на Золотий Трон 2006 року.

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Нагадаємо, королівське подружжя Бутану – Джигме Кхесар Намг'єл Вангчук та Джецун Пема Вангчук – виховують ще двох синів.

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