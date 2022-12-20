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Король танцює: Чарльз III несподівано для себе пішов у танок на публічному заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
273
Час на прочитання
1 хв
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Король танцює: Чарльз III несподівано для себе пішов у танок на публічному заході

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III відвідав прийом перед Ханукою, влаштованому для тих, хто пережив Голокост.

Король був у піднесеному настрої і з радістю станцював разом із людьми в єврейському общинному центрі на Фінчлі-роуд, в Північному Лондоні.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

І хоча монарх дещо соромився виходити в центр танцполу та танцювати, його буквально вивели туди за руки чоловік та жінка, яка є зведеною сестрою Анни Франк, які й танцювали з королем за руки. Публіка, що зібралася на заході, аплодувала Його Величності.

Видання Daily Mail поділилося відео та показало, як танцював король.

Жінку, яка танцювала з королем, звати Єва Шлос, їй 93 роки, вона пережила нацистські концтабори, десятиліттями пропагувала мир серед людства і тепер мала нагоду зійтися в танку з монархом під час святкування Хануки.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Він був милим, він справді брав участь, здавалося, йому це подобалося, але для нього незвично було не проголошувати промову. Але він був дуже розслаблений, і йому це подобалося, я намагалася влаштувати з ним танок", — розповіла вона пресі про танець з монархом.

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Дата публікації
Перегляди
273
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