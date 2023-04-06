Король у фраку, а королева у сукні-пальті: Чарльз та Камілла на службі в Йоркському соборі

Король Чарльз та королева Камілла відвідали службу Royal Maundy у Йоркському соборі. Раніше минулого року вони заміняли королеву Єлизавету ІІ на заході.

Служба стала першою для Чарльза в ролі нового монарха. Щороку в четвер перед Великоднем королева Єлизавета роздавала спеціальні монети, відомі як "Чисті гроші", щоб відзначити тих, кому виповнилося 70 років, за визначне християнське служіння своїм громадам. Король Чарльз сьогодні зробив те саме, роздавши монети і подякував людям за їхню роботу в церкві, вперше від того часу, як він став монархом і главою англіканської церкви.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

На знак поваги до свого віку король Чарльз подарував 74 монет чоловікам та 74 монет жінкам, як подяку за їхній внесок у суспільство. Одержувачів обирають заздалегідь із різних єпархій англіканської церкви по всій країні.

Його мати Єлизавета ІІ востаннє відвідала Королівську службу у Чистий четвер 2019 року. Це було у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку разом із онукою принцесою Євгенією, роздавши 93 монети за свої 93 роки.

Королева Єлизавета II з онукою принцесою Євгенією на службі 2019 року / Фото: Getty Images

Чарльз і Камілла мали чудовий вигляд. Король був у чорному фраку, жилеті, білій сорочці та сірих смугастих штанях, підібравши до образу блакитну краватку в принт. Королева одягла одне з улюблених синіх пальт з білим коміром і крислатий капелюх у тон з білою стрічкою. Образ Її Величності доповнювала золота підвіска на шиї, перлинні сережки, кілька золотих браслетів, годинник на чорному шкіряному ремінці та брошка на грудях. У руках Камілла тримала маленьку сумку Chanel.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Вчора вдень, нагадаємо, король і королева прибули до Йоркшира і відвідали фудкорт Talbot Yard у Малтоні.

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