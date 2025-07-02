Король у фраку, а королева в синьому пальті: Чарльз і Камілла побували на садовій вечірці в Шотландії

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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Їхні Величності прибули на Садовий прийом у Палаці Голірудгаус, де також з’явилася сестра короля — королівська принцеса Анна.

Монарша пара перебуває в Шотландії, щоб відзначити Королівський тиждень. Чарльз III взяв участь у церемонії передачі ключів та провів церемонію інвеститури раніше у вівторок.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла з’явилася на садовій вечірці у синій сукні та пальті від Fiona Clare, а також капелюсі від Philip Treacy. У неї на шиї був перлинний чокер з діамантовою застібкою з власної колекції, у вухах перлинні сережки-підвіски і на грудях пришпилена брошка «Діамантовий будяк», яка колись належала королеві Марії, а потім перейшла у спадок її онучці Елизаветі II. Камілла зробила укладання та легкий денний макіяж.

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Король Чарльз з’явився на заході у чорному фраку, сірих смугастих штанях, білій сорочці, жилеті та краватці. У руці монарх тримав капелюх-циліндр і парасольку-тростину.

Королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, буквально днем раніше король оглядав Королівську роту лучників під час церемонії передачі ключів у садах палацу Голірудгаус, де з’явився у світло-сірому картатому костюмі.

Тим часом королева Камілла у гороховій сукні вітала лорда-лейтенанта сера Яна Ранкіна під час прибуття на офіційне відкриття бібліотеки Рато у Ньюбриджі на честь партнерства з Единбурзьким міжнародним книжковим фестивалем та міськими бібліотеками Единбурга.