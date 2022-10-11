Король у кілті, а королева - в жакеті та спідниці: Чарльз та Камілла прибули до Абердиншира

Король Карл III і королева Камілла були присутні на прийомі, щоб подякувати спільноті Абердіншира за їхню організацію та підтримку після смерті королеви Єлизавети II.

Король висловив особливу подяку тим, хто допоміг організувати та підтримати останню подорож королеви Єлизавети з її улюбленого маєтку Балморал в Абердінширі після її смерті 8 вересня 2022 року.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Близько 25 000 людей вишикувалися вздовж вулиць округу, коли минулого місяця кортеж королеви попрямував до Единбургу, де тіло монархині знаходилося в соборі Святого Джайлса.

Сьогодні, короля і королеву зустрічали в залах Вікторії та Альберта в Баллатері, недалеко від шотландського будинку королівської родини, де вони взяли участь у прийомі, щоб подякувати спільноті Абердіншира за їхню організацію та підтримку після смерті Єлизавети II, пише Daily Mail.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король і королева зустрілися також з кіньми та вершниками, які стояли вздовж маршруту кортежу, коли він їхав із Балморала. В Абердінширі 550 осіб брали участь в організації заходів після смерті королеви. Також на прийомі були присутні муніципальні працівники, громадські діячі та учні школи Ballater's Crathie.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз сьогодні був одягнений у традиційний кілт у поєднанні з елегантним коричневим піджаком, а Камілла була в такому ж картатому ансамблі, що складався з жакету та спідниці, а також одягла чорні щільні колготи та гостроносі туфлі на підборах. Камілла була в синіх теплих рукавичках, цього разу не в шкіряних, які мали трохи дивний вигляд.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У королеви було традиційне укладання, на обличчі легкий макіяж, а у вухах улюблені сережки-висячки. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що королева буде коронована разом з Чарльзом і одягне корону з найзнаменитішим алмазом у світі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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