Король у костюмі, а королева у бузковій сукні: шведські монархи прийняли на аудієнції президента Зеленського

У Instagram королівської родини опублікували кілька фотографій із прийому. Президент України з'явився на зустрічі у чорній футболці з Гербом України на грудях та у штанах-карго у стилі мілітарі. У схожому образі він був і на аудієнції у короля Бельгії Філіпа декількома днями раніше.

Король Карл Густав одягнув чорний класичний костюм у поєднанні з білою сорочкою, строкатою краваткою та шкіряними туфлями. А його дружина королева Сильвія одяглася в бузкову сукню з довгими рукавами та нюдові туфлі-човники на підборах. В руках Її Величність тримала лакований клатч і хустку в квітковий принт, на грудях у неї була пришпилена брошка, а на шиї перлинне кольє та перлинні сережки у вухах.

Сільвія зробила своє фірмове укладання та легкий макіяж з помадою, підібраною під колір її вбрання.

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Також раніше, нагадаємо, президент України Зеленський зустрівся з королем та королевою Іспанії у Мадриді.

Королева Летиція, король Філіп VI та президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

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