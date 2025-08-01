ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
1 хв

Король у відпустці: іспанський монарх бере участь у змаганнях на морі

Король Іспанії Філіп VI вже прибув до Пальма-де-Майорки, де королівська сім’я проводить літню відпустку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп VI

Король Філіп VI / © Getty Images

Монарх бере участь у перегонах на борту судна Aifos під час 43-го Кубка Короля з вітрильного спорту. Змагання Copa del Rey проходять щороку на Майорці, і король бере участь у них постійно.

Король Філіп VI пристрасний мореплавець. Як принц Астурійський, він проходив підготовку в іспанському флоті, перш ніж стати генерал-капітаном після сходження на престол 2014 року. Він щорічно бере участь у регаті на борту судна «Айфос», яке посіло друге місце у регаті 2024 року.

Король Філіп VI / © Getty Images

Король Філіп VI / © Getty Images

Тим часом папараці вдалося зазнімкувати королеву Летицію з доньками Леонор та Софією дорогою до кінотеатру.

Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie