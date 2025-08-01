Король у відпустці: іспанський монарх бере участь у змаганнях на морі

Король Філіп VI / © Getty Images

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Монарх бере участь у перегонах на борту судна Aifos під час 43-го Кубка Короля з вітрильного спорту. Змагання Copa del Rey проходять щороку на Майорці, і король бере участь у них постійно.

Король Філіп VI пристрасний мореплавець. Як принц Астурійський, він проходив підготовку в іспанському флоті, перш ніж стати генерал-капітаном після сходження на престол 2014 року. Він щорічно бере участь у регаті на борту судна «Айфос», яке посіло друге місце у регаті 2024 року.

Король Філіп VI / © Getty Images

Тим часом папараці вдалося зазнімкувати королеву Летицію з доньками Леонор та Софією дорогою до кінотеатру.

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Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images