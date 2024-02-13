Король виділив лише 30 хвилин: названа справжня причина короткої зустрічі Гаррі та Чарльза

Принц Гаррі вже давно повернувся до Лос-Анджелеса з Лондона, а експерти все ще обговорюють його візит до Британії.

Герцог Сассекський вирушив першим рейсом додому, коли дізнався, що його батько король Чарльз хворий на рак. Король, щоправда, не оцінив такий емоційний вчинок.

Експерти пояснили, чому зустріч Гаррі та Чарльза в Кларенс-гаусі тривала лише 30 хвилин, а не 45, про які йшлося раніше.

За словами королівського експерта Роберта Джобсона, під час їхньої зустрічі король бачився з Гаррі лише півгодини, щоб знизити рівень стресу.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Ви ж не хочете, щоб у нього підвищувався кров'яний тиск. Король не дуже добре почувається, який би тип раку це не був, він проходить курс лікування. Найкраще для нього — спокій. Після першого поцілунку та обіймів, люблю тебе, тату, сподіваюся, ти скоро одужаєш, які питання будуть порушені? Речі, від яких у вас підніметься кров'яний тиск", — сказав експерт у коментарі, пише Daily Mail.

До того ж Гаррі не хотів довго перебувати в одній кімнаті з Каміллою.

У статті для The Telegraph подруга Камілли та британська журналістка Петронелла Вятт сказала: "Гаррі, як я чула, вважав за краще не перебувати в одній кімнаті зі своєю мачухою, коли говорив з королем про його діагноз".

Король Чарльз і королева Камілла у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

У своїх мемуарах принц Гаррі не дуже втішно висловлювався про другу дружину його батька. Він написав, що Камілла "зливала" в пресу всю інсайдерську інформацію з палацу, щоб поліпшити свою репутацію в ЗМІ. Чарльз, мабуть, був розчарований такою відвертістю молодшого сина.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Гаррі проігнорував правило, яке стосується всіх членів сім'ї, які хочуть зустрітися з монархом.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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