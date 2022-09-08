Король залишиться у замку: Букінгемський палац випустив офіційну заяву

"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", – йдеться у заяві палацу.

Старший син Єлизавети II – принц Чарльз – вступає на престол одразу після смерті своєї матері.

Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року в день смерті свого батька, короля Георга VI, і 2022-го відсвяткувала 70-річчя на троні. Від моменту вступу на трон її сина Чарльза у Великій Британії знову настане ера королів.

Принц Чарльз випустив офіційну заяву:

Заява Його Величності Короля: "Смерть моєї дорогої Матері, Її Величності Королеви, є моментом найбільшої печалі для мене і всіх членів моєї родини. Ми глибоко сумуємо про смерть заповітного Володаря і дуже дорогої Матері. Я знаю, що її втрата буде глибоко відчуватися по всій країні, у світі та у Співдружності, а також незліченною кількістю людей у всьому світі. У цей період жалоби та змін моя сім'я і я будемо втішені та підтримані нашими знаннями про повагу та глибоку прихильність до Королеви”.

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