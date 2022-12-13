Король знову не стримався на публіці: піддані зняли на відео, як Чарльз III бурчав через свою дружину Каміллу

Король Чарльз III не демонструє стурбованість через фільм Netflix "Меган і Гаррі". Але водночас короля помітили неабияк напруженим і навіть нервовим.
Його Величність мав трохи напружений вигляд і був заскочений на камеру, коли нервував у момент, коли його дружина королева-консорт Камілла десь відставала від нього під час королівської прогулянки. Це сталося під час візиту пари до Рексгема в Уельсі, де вони вітали представників громадськості в центрі міста.
У твітері було опубліковано відео, як Чарльз каже своїй охороні поквапити його дружину Каміллу. На відео чути, як монарх говорить:
"Чи можемо ми спробувати повернути її. Будь ласка. Нам треба йти. Я намагався дочекатися її, але вона продовжує", — каже Чарльз.
King і Queen Consort були в Wrexham formally confer the city status, and King був overheard saying this... pic.twitter.com/YJa2uJLrym— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) December 9, 2022
Видання express.co.uk, розповідаючи цю історію, опублікувало низку коментарів звичайних британських громадян.
"Ха-ха, це звичайна подружня пара. Я думаю, це мило та цікаво".
"Я думаю, що це мило і кумедно, просто показує, що він такий самий чоловік, як і всі ми".
"Це мій чоловік, щодня!".
"Королі ... зрештою, вони такі ж, як і всі інші чоловіки".
"Мені подобається, що вони схожі на будь-яку пару. Боже, бережи короля Чарльза III і королеву Каміллу".
Зважаючи на ці коментарі, яким би не був настрій у короля, а підтримка підданих у нього точно є.
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