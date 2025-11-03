Королем його призначив диктатор: якою була церемонія сходження на престол іспанського монарха Хуан Карлоса I

Король Хуан Карлос I і королева Софія / © Associated Press

1947 року диктатор Франсиско Франко проголосив Іспанію монархією, але престол залишився незайнятим. Граф Барселонський, основний претендент на трон, раніше був ворогом Франка і брав участь у змові проти нього.

1956 року єдиний брат Хуана Карлоса — 14-річний інфант Альфонсо — загинув у Португалії внаслідок нещасного випадку з необережного поводження зі зброєю. Невідомо, чи сам Альфонсо спустив курок чи його випадково (під час гри зі зброєю чи чищення стовбура) застрелив Хуан Карлос.

Сходження на іспанський престол короля Хуан Карлоса I в 1975 році / © Associated Press

А 22 липня 1969 року Франсиско Франко призначив спадкоємцем іспанського престолу 31-річного Хуана Карлоса, старшого сина графа Барселонського проти волі батька. Традиційно спадкоємцем престолу в Іспанії міг бути тільки принц Астурійський, але оскільки Франко не мав повноважень надати титул принца Астурійського Хуану Карлосу, був винайдений спеціальний титул «принца Іспанії». Хуан Карлос мав зійти на престол не одразу, а лише після смерті Франка, що й сталося 22 листопада 1975 року.

Сходження на іспанський престол короля Хуан Карлоса I 1975 року / © Associated Press

На цих фотографіях ви можете побачити, як Хуан Карлос став королем на церемонії його сходження на престол, що відбулася 22 листопада 1975 року. На той момент він уже був одружений з Софією грецькою, з якою вони виховували трьох дітей — двох дочок інфант Єлену та Крістіну та спадкового принца Феліпе, якому на той момент було 7 років.

Сходження на іспанський престол короля Хуан Карлоса I 1975 року поряд з ним королева Софія / © Associated Press

На цій фотографії можна побачити, як новоспечений король Хуан Карлос I вітає натовп біля церкви Лос-Геронімос, прибувши туди разом із королевою Софією, спадкоємцем принцом Феліпе та принцесами Єленою та Крістіною на месу подяки на честь його сходження на престол 27 листопада 1975 року.

Меса подяки на честь сходження на престол короля Хуан Карлоса I 1975 року / © Associated Press

А це король Хуан Карлос I та королева Софія махають мадридській публіці з балкону Національного палацу під час святкування їхнього сходження на престол в Іспанії. Балкон покритий гобеленом із зображенням королівського герба. На знімку видно, що на королеві лаконічна сукня, а на голові традиційна іспанська мантилья.