Королева буде незадоволена: принц Вільям опинився в епіцентрі расистського скандалу

Давно щось британську королівську родину не звинувачували у расизмі.

В епіцентрі нового скандалу опинився принц Вільям, другий у лінії спадкування престолу. Цього тижня герцог Кембриджський виступив із промовою на церемонії вручення нагород Tusk Conservation Awards, він закликав захистити світ природи від впливу людей, але його коментарі викликали негативну реакцію у твітері після повідомлень у британській пресі.

Принц Вільям / Associated Press

Принц Вільям, як заступник Tusk, вручив призи провідним захисникам природи з африканських країн на церемонії в понеділок, 22 листопада. У своїй промові він сказав: "Зростаючий тиск на дику природу і дикі простори Африки в результаті людської популяції є величезною проблемою для захисників природи, як і у всьому світі", пише newsweek.com. Ось тільки його слова розібрали на цитати в дещо іншому формулюванні, що призвело до неправильного трактування і відповідно до скандалу.

У своїй промові принц говорив: "Наша дика природа відіграє життєво важливу роль у підтримці балансу природи і підтримці цього дорогоцінного циклу життя. Якщо ми продовжуватимемо руйнувати або видаляти нитки, що становлять природний гобелен життя на Землі, він просто почне руйнуватися, що посилить зміни ще далі". Вільям особливо не згадував про зростання населення. Однак його коментарі були засуджені багатьма у твітері як напад на чорношкіре населення континенту з боку номінального голови установи з колоніальною історією.

Принц Вільям / Associated Press

Не втримався від коментарю і "Рупор Меган та Гаррі" журналіст Омід Скобі. Він написав:

У інших новинах, Prince William має бути названий "імперіалистом колонізером" після шквалного african population growth for wildlife loss. Again. The duke's recent statement has been branded simplistic, racist and out of touch by critics and leaders. https://t.co/o1SJhmk0T2 — Omid Scobie (@scobie) November 25, 2021

"З інших новин, принца Вільяма назвали "імперіалістичним колонізатором" після того, як він звинуватив зростання африканського населення у втраті дикої природи. А нещодавня заява герцога була названа критиками та лідерами спрощеною, расистською і такою, що не має відношення до справи".

Принц Вільям / Associated Press

А газета The Times надрукувала не повну промову принца Вільяма, що викликало ще більшу хвилю обурень у соцмережі. "Наростання тиску на дику природу і дикі простори Африки внаслідок чисельності населення становить величезну проблему для захисників природи", написали вони, а в твітері опублікували пост з текстом: "Принц Вільям відновив свою атаку на зростання населення в Африці, звинувачуючи його в знищенні дикої природи на континенті. Критики заявили, що у принца і у самого троє дітей, і його слова звучать недоречно.

Prince William ha renewed his attack on population growth in Africa, blaming it for destroying wildlife on the continent



Critics має припущення Prince of hypocrisy for making such claims while expecting his third child https://t.co/KGwaysUT4H — The Times (@thetimes) November 23, 2021

Втім, навряд чи Вільям когось хотів образити, він, як відомо, затятий борець за екологію, до того ж у промові згадав, що проблема перенаселення стосується не тільки африканського континенту, але і всієї планети загалом.

Минулого разу в расизмі членів королівської родини звинувачували Меган та Гаррі, це було в інтерв'ю Опрі Вінфрі у березні 2021 року. До речі, нещодавно Опра видалила це інтерв'ю зі свого каналу на Youtube.

Читайте також: