Королева була б шокована: Гаррі і Меган змінили прізвище своїм дітям

Принц Гаррі та Меган Маркл, а також двоє їхніх дітей тепер будуть відомі під прізвищем Сассекські.

Герцог і герцогиня відійшли від давньої традиції, якій вже понад 64 роки, згідно з якою всі спадкоємці покійної королеви Єлизавети II і принца Філіпа носитимуть їхнє подвійне прізвище Маунтбаттен-Віндзор.

Принцу Арчі та принцесі Лілібет при народженні дали прізвище Маунтбеттен-Віндзор, але після коронації їхнього діда, короля Чарльза, їхні батьки вирішили, що діти будуть відомі під прізвищем Сассекські (відсилання до їхнього титулу).

Саме під цим прізвищем інформація про Меган, Гаррі та їхніх дітей з'явилася на їхньому новому сайті sussex.com, що викликало критику з боку деяких людей, оскільки пара відмовилася від королівських обов'язків, але все ще використовує свої титули герцога та герцогині Сассекських.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгем з королівською родиною / Фото: Associated Press

Інсайдер повідомив The Times, що Гаррі та Меган провели ребрендинг свого вебсайту, щоб "об'єднати" свою родину після того, як їхні діти почали використовувати прізвище Сассекських, пише express.

Нагадаємо, що Гаррі та Меган дозволено продовжувати використовувати свої титули герцога та герцогині Сассекських, але не дозволяється використовувати їх для будь-яких комерційних підприємств у рамках угоди, укладеної після того, як вони пішли з посади членів королівської родини, що працюють на корону.

Цього тижня Гаррі та Меган знаходяться у Ванкувері в Канаді, щоб розпочати зворотний відлік до "Ігор Нескорених" 2025 року, на яких вперше будуть представлені зимові види спорту. Турнір пройде в лютому наступного року на курорті Вістлер і включатиме такі змагання, як гірські лижі, лижні гонки та керлінг.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

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