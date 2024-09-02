Королева була розлючена: яка зачіска принцеси Діани роздратувала Єлизавету II

Улюблений стиліст принцеси Діани порушив мовчання через 27 років після її загибелі та розповів про свою співпрацю з першою дружиною принца Чарльза.
Містер Далтон, який протягом десяти років був особистим перукарем Діани на піку її слави, ніколи раніше не розповідав публічно про свою роль у стосунках із принцесою. Як пише Daily Mail, його нарешті переконали розповісти свою історію в новій книжці "Вся справа у волоссі: моє десятиліття з Діаною", написаною Рене Плант, одним із провідних світових колекціонерів пам'ятних речей, пов'язаних з Діаною.
Протягом десятиліть перукар віддано зберігав секрети Діани, включаючи її біль через розпад шлюбу та її горе через образливі чутки про те, що принц Гаррі насправді не був сином Чарльза.
76-річний пан Далтон каже: "Я ніколи не виступав публічно, але Діани не стало 27 років тому, і я став частиною історії. Вона була неймовірно смішною, неймовірно привабливою і навіть красивішою в реальному житті, ніж показують її фотографії. Я хочу поділитися своїми історіями, щоб зберегти її спадщину", — заявив він.
Однією з історій перукар уже поділився, а саме розповів про одну фатальну зачіску, яку він зробив принцесі 1984 року і яка дуже розлютила королеву Єлизавету II.
Це був вихід принцеси Уельської із принцом Уельським на державне відкриття парламенту. Діана і Річард вирішили поекспериментувати з зачіскою і перукар заплів її волосся у складний пучок або "шиньйон" навколо її сімейної тіари "Спенсера". Це був один з небагатьох випадків, коли покійна королева була розлючена на свою невістку, адже вся увага преси була прикута до нової зачіски Діани, а не до заходу, який відвідала королівська родина.
"Гламурна нова зачіска Діани потрапила на перші шпальта газет наступного дня, повністю затьмаривши урочистість події. Принцеса засвоїла урок того дня і присягнулася, що її волосся більше ніколи не буде в центрі уваги і не відволікатиме людей від роботи королівської родини. З цього моменту я підстригав її волосся максимум на чверть дюйма. Її стиль був простим і підкреслював її гідність.
Нагадаємо, раніше ми показували вам рідкісні фото принцеси Діани з довгим волоссям.
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