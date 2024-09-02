Королева була розлючена: яка зачіска принцеси Діани роздратувала Єлизавету II

Улюблений стиліст принцеси Діани порушив мовчання через 27 років після її загибелі та розповів про свою співпрацю з першою дружиною принца Чарльза.

Містер Далтон, який протягом десяти років був особистим перукарем Діани на піку її слави, ніколи раніше не розповідав публічно про свою роль у стосунках із принцесою. Як пише Daily Mail, його нарешті переконали розповісти свою історію в новій книжці "Вся справа у волоссі: моє десятиліття з Діаною", написаною Рене Плант, одним із провідних світових колекціонерів пам'ятних речей, пов'язаних з Діаною.

Протягом десятиліть перукар віддано зберігав секрети Діани, включаючи її біль через розпад шлюбу та її горе через образливі чутки про те, що принц Гаррі насправді не був сином Чарльза.

Принцеса Діана на відкритті парламенту 1984 року / Фото: Getty Images

76-річний пан Далтон каже: "Я ніколи не виступав публічно, але Діани не стало 27 років тому, і я став частиною історії. Вона була неймовірно смішною, неймовірно привабливою і навіть красивішою в реальному житті, ніж показують її фотографії. Я хочу поділитися своїми історіями, щоб зберегти її спадщину", — заявив він.

Однією з історій перукар уже поділився, а саме розповів про одну фатальну зачіску, яку він зробив принцесі 1984 року і яка дуже розлютила королеву Єлизавету II.

Це був вихід принцеси Уельської із принцом Уельським на державне відкриття парламенту. Діана і Річард вирішили поекспериментувати з зачіскою і перукар заплів її волосся у складний пучок або "шиньйон" навколо її сімейної тіари "Спенсера". Це був один з небагатьох випадків, коли покійна королева була розлючена на свою невістку, адже вся увага преси була прикута до нової зачіски Діани, а не до заходу, який відвідала королівська родина.

Принцеса Діана на відкритті парламенту 1984 року / Фото: Getty Images

"Гламурна нова зачіска Діани потрапила на перші шпальта газет наступного дня, повністю затьмаривши урочистість події. Принцеса засвоїла урок того дня і присягнулася, що її волосся більше ніколи не буде в центрі уваги і не відволікатиме людей від роботи королівської родини. З цього моменту я підстригав її волосся максимум на чверть дюйма. Її стиль був простим і підкреслював її гідність.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам рідкісні фото принцеси Діани з довгим волоссям.

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