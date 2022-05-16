Королева була схвильована: на Віндзорському кінному шоу її онука – леді Луїза – керувала екіпажем принца Філіпа

Королева була схвильована: на Віндзорському кінному шоу її онука – леді Луїза – керувала екіпажем принца Філіпа

На галаконцерті Королівського Віндзорського кінного шоу, який відвідала королева Єлизавета II минулої неділі, особлива увага була прикута до її 18-річної онуки монархині — леді Луїзи Віндзор.

Дочка принца Едварда та графині Софі віддала шану своєму дідусеві та покійному чоловікові королеви – принцу Філіпу, керуючи екіпажем герцога Единбурзького ареною під час емоційної ходи у фіналі шоу "Галопом з історії", яке було організовано на честь 70 років правління монархині.

Леді Луїза / Фото: Getty Images

18-річна онука королеви поділяє пристрасть до керування екіпажем зі своїм улюбленим дідусем, який зіграв важливу роль у становленні цього виду спорту у Великій Британії. Її Величність із особливим трепетом спостерігала, як її молодша онука з'явилася в одній із карет принца Філіпа, пише Daily Mail.

Водіння екіпажу було одним із улюблених занять принца Філіпа починаючи від 1970-х років, і він брав участь у перегонах біля Норфолка, перш ніж представляти Велику Британію на кількох чемпіонатах світу та Європи.

Принц Філіп веде карету під час Королівського віндзорського кінного шоу у Віндзорі, травень 2019 року / Фото: Associated Press

Покійний герцог Единбурзький був активним вершником навіть у похилому віці, а леді Луїза успадкувала його пристрасть. Минулого року дівчина вперше взяла участь у Королівському Віндзорському кінному шоу, яке відбувається на території Віндзорського замку. Також Луїза водила карету принца Філіпа, коли брала участь у конференції Шампань Лоран-Перье Британського товариства водіїв.

леді Луїза / Фото: Getty Images

До речі, мати леді Луїзи, графиня Софі Весекська, теж управляє екіпажем.

Графиня Софі / Фото: Getty Images

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