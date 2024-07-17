Королева була в розкішному синьому: Камілла та Чарльз відвідали острів Гернсі

Їхні величності провели два дні далеко від Лондона. Це була їхня перша подорож на ці острови від моменту коронації.
Король Чарльз та королева Камілла вирушили цього тижня на Нормандські острови з дводенним візитом. Спочатку пара відвідала Джерсі, а другого дня острів Гернсі.
У межах цієї поїздки вони зустрілися з місцевими жителями, взяли участь у спеціальному засіданні Ради сенаторів у парламенті Гернсі та Будинку Отвіля, в якому жив та працював письменник Віктор Гюго.
На королеві того дня було вбрання від бренду Fiona Clare Aldridge, з яким вона давно та успішно співпрацює. Її ансамбль складався з однотонної лаконічної сукні на блискавці спереду та пальта з рукавами три чверті, яке мало оздоблення-вишивку та застібалося на гачки.
Образ Її Величність доповнила туфлями від Chanel, чокером, сережками з камінням, ланцюжком з підвіскою та своїм улюбленим браслетом. Чарльз же одягнув сірий костюм, білу сорочку, а яскравим акцентом вибрав краватку в принт і шовкову нагрудну хустку. Лацкан його піджака прикрашалп блакитнп волошка.
Імовірно, після цієї поїздки вони повернуться додому до Лондона, оскільки 17 липня королева Камілла святкує свій день народження. Дружині монарха виповнюється цього разу 77 років. З такого приводу ми підготували для вас добірку з десяти неймовірних фактів про цю жінку, які ви, напевно, не знали.
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