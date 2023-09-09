Королева Бутана втретє стала мамою: стала відома стать дитини

Королева Бутану Джецун Пема Вангчук сьогодні, 9 вересня, втретє стала мамою – у неї народилась дівчинка. Про це повідомили на офіційній сторінці Джецун Пеми в Instagram.

Королева і новонароджена принцеса почуваються добре.

"Для нас велика честь поділитися чудовою новиною про те, що сьогодні в їх величствах Друк Гьялпо та Гьялцуен народилася здорова дівчинка, що співпадає з 25-им днем 7-го місяця року жіночого водяного кролика, у Палаці Лінгкана, Тімпху.

І Її Величність, і Королівська дитина почуваються добре. Новонароджена Принцеса - третя дитина і перша донька Їх Величностей.

Їхні Величності висловлюють сердечну вдячність медичній команді відданих лікарів та медсестер, Чжун Дратшанг за всі проведені молитви та всім за побажання", – зазначено у дописі.

Нагадаємо, королівське подружжя Бутану – Джігме Кхесар Намг'єл Вангчук і Джецун Пема Вангчук – виховують ще двох синів.

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