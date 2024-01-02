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Королева Данії Маргрете II пояснила, чому зреклася престолу на користь сина

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Королева Данії Маргрете II пояснила, чому зреклася престолу на користь сина

Королева Магртере II та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Її Величність перебувала на престолі довгі 52 роки, зійшовши на нього 14 січня 1972 року.

Свою волю королева Данії оголосила у новорічній промові.

"Я вирішила, що зараз найкращий час. 14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я змінила свого дорогого батька, я піду з посади королеви Данії. Я залишаю трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку. Такий довгий час не минає безслідно для жодної людини – навіть для мене! Час іде, а "хвороби" збільшуються. Ти вже не можеш виконувати роботу так само, як міг це раніше ", - йдеться в заяві королеви.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Данський королівський дім ще в лютому оголосив, що королева перенесла велику операцію на спині, яка пройшла добре. Від того часу на публіці Маргрете II з'являлася з тростиною.

У своїй новорічній промові королева також подякувала своїм прихильникам і народу Данії за їхню приголомшливу теплоту і підтримку, яку отримував протягом багатьох років свого правління.

"Дякую урядам, що змінюються, з якими завжди було приємно працювати, і парламенту, який завжди зустрічав мене з довірою", — йшлося в її заяві. "Моя подяка багатьом, багатьом людям, які на особливих заходах, а також щодня оточували мене та мою сім'ю теплими словами та думками. Це зробило ці роки дорогоцінним камінням. Підтримка та допомога, які я отримувала протягом багатьох років, відіграли вирішальну роль у виконання мого завдання. Я сподіваюся, що нове королівське подружжя буде зустрінуте з такою ж довірою і любов'ю, як і я", — сказала королева у своїй промові.

Кронпринц Фредерік та королева Маргрете II / © Getty Images
Кронпринц Фредерік та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що від 14 січня новим королем Данії стане 55-річний кронпринц Фредерік, а його дружина 51-річна кронпринцеса Мері стане новою королевою-консортом. Старший син пари – принц Крістіан, який 2023 року відсвяткував 18-річчя, стане першим у черзі на престол.

Принц Крістіан по центру зі своїми батьками кронпринцем Фредеріком та кронпринцесою Мері / © Getty Images
Принц Крістіан по центру зі своїми батьками кронпринцем Фредеріком та кронпринцесою Мері / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1103
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