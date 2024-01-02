Королева Данії Маргрете II пояснила, чому зреклася престолу на користь сина

Її Величність перебувала на престолі довгі 52 роки, зійшовши на нього 14 січня 1972 року.

Свою волю королева Данії оголосила у новорічній промові.

"Я вирішила, що зараз найкращий час. 14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я змінила свого дорогого батька, я піду з посади королеви Данії. Я залишаю трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку. Такий довгий час не минає безслідно для жодної людини – навіть для мене! Час іде, а "хвороби" збільшуються. Ти вже не можеш виконувати роботу так само, як міг це раніше ", - йдеться в заяві королеви.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Данський королівський дім ще в лютому оголосив, що королева перенесла велику операцію на спині, яка пройшла добре. Від того часу на публіці Маргрете II з'являлася з тростиною.

У своїй новорічній промові королева також подякувала своїм прихильникам і народу Данії за їхню приголомшливу теплоту і підтримку, яку отримував протягом багатьох років свого правління.

"Дякую урядам, що змінюються, з якими завжди було приємно працювати, і парламенту, який завжди зустрічав мене з довірою", — йшлося в її заяві. "Моя подяка багатьом, багатьом людям, які на особливих заходах, а також щодня оточували мене та мою сім'ю теплими словами та думками. Це зробило ці роки дорогоцінним камінням. Підтримка та допомога, які я отримувала протягом багатьох років, відіграли вирішальну роль у виконання мого завдання. Я сподіваюся, що нове королівське подружжя буде зустрінуте з такою ж довірою і любов'ю, як і я", — сказала королева у своїй промові.

Кронпринц Фредерік та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що від 14 січня новим королем Данії стане 55-річний кронпринц Фредерік, а його дружина 51-річна кронпринцеса Мері стане новою королевою-консортом. Старший син пари – принц Крістіан, який 2023 року відсвяткував 18-річчя, стане першим у черзі на престол.

Принц Крістіан по центру зі своїми батьками кронпринцем Фредеріком та кронпринцесою Мері / Фото: Getty Images

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