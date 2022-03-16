Королева Данії Маргрете II відреагувала на війну в Україні та зробила пожертвування українцям

Королівська родина Данії оголосила про пожертвування 1 млн. данських крон для допомоги українцям.

Королева Маргрете зробила одну з найрізкіших заяв королівської сім'ї щодо війни в Україні. У заяві, розміщеній на офіційному сайті Данського королівського двору, зазначено:

"У Європі знову війна. Мені дуже сумно спостерігати за тим, що зараз відбувається в Україні. Прогрес і надія, які розцвіли в Європі після падіння Берлінської стіни тепер валиться на наших очах".

Королева написала, що данці симпатизують народові України. Вона також говорила про жахіття військових руйнувань і героїзм тих, хто боровся за свободу, закінчуючи своє послання словами: "Нехай ця безглузда війна закінчиться, якнайшвидше".

Королева Маргрете II / Getty Images

Також данська королівська сім'я оголосила про пожертвування у розмірі 1 000 000 данських крон (приблизно 147 400 доларів США) для жертв війни в Україні. Пожертвування надійшло від Фонду королеви Маргрете та принца Хенріка та Фонду спадкового принца Фредеріка та спадкової принцеси Мері та переправиться до фонду "Разом за Україну", ініціативу, започатковану великою кількістю данських благодійних організацій, — повідомляє townandcountrymag.com.

81-річна Маргрете народилася лише через тиждень після вторгнення нацистської Німеччини до Данії. Окупація Данії тривала до 1945 року, а Німеччина була під прямою військовою окупацією від серпня 1943 року до перемоги союзників у травні 1945 року. Під час окупації данська королівська сім'я залишалася у країні, а дід Маргрете, король Крістіан X, залишався главою данської держави.

2020 року королева Маргрете поділилася своїми спогадами про звільнення. Хоч їй було лише п'ять років, вона ясно пам'ятає події тієї ночі, кажучи: "Я прокинулася, коли почула людей на вулицях, не за моїм вікном, але недалеко від нього... Мене не загнали назад у ліжко. Потім прийшов мій батько і сказав: світ, війна закінчена", — згадує вона. "Я не зовсім зрозуміла, що це означає, але я зрозуміла, що всі люди були дуже щасливі. Я назавжди запам'ятала той вечір у деталях. Цей вечір, мабуть, один із моїх ранніх спогадів, які я так добре пам'ятаю", - сказала Маргрете.

Той факт, що вона вижила під час однієї з найжахливіших воєн у Європі, робить її повідомлення про Україну ще гострішим.

Заява королеви Маргрете повністю:

"У Європі знову війна. Мені дуже сумно спостерігати за тим, що зараз відбувається в Україні. Прогрес і надія, які розцвіли в Європі після падіння Берлінського муру, тепер руйнуються на наших очах.

Щодня ми бачимо картини руйнувань та несправедливості війни. Жалюгідні картини дітей та жінок, які мають попрощатися зі своїми батьками, братами та чоловіками, які борються за Україну як солдати, а й героїчні картини сильної української молоді, які борються за свободу, на яку вони мають право, і яку вони захищають зі своїм життям прямо зараз.

На нас, данців, вся ситуація справляє незабутнє враження. Ми співчуємо народу України та підтримуємо всіх, хто надає допомогу та рятує життя.

Нехай припиниться ця безглузда війна якнайшвидше".

Нагадаємо, у січні 2022 року королева Маргрете II зустрілася з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Королева Маргрете II, Дмитро Кулеба та кронпринц Фредерік / Getty Images

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