Королева французької вишуканості: Бріжит Макрон приголомшила бездоганною сукнею

Бріжит Макрон / © Associated Press

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День взяття Бастилії — це головне національне свято Франції, яке щороку відзначають 14 липня. Для французів це день національної гордості, пам’яті про боротьбу за свободу та демократичні цінності. Оскільки ця подія завжди привертає багато уваги — перша леді Франції також опиняється під прицілом фотографів під час появи параду.

Цього року Бріжит Макрон обрала свою улюблену класику, але лук був з родзинкою. Перша леді одягла білу сукню-пальто з довгими рукавами та довжини міді. Цей виріб ідеально відображав її гарний смак.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Пані Макрон любить строгі, архітектурні крої з двобортними ґудзиками. Цього разу вона поєднала цю вишукану сукню з коричневими шкіряними туфлями на високих підборах та відповідною сумкою-клатчем у вигляді коробки. Сумка стала креативним і вишуканим акцентом образу і привертала багато уваги.

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Бріжит Макрон та Олена Зеленська / © Getty Images

Нагадаємо, що Бріжит Макрон відома тим, що одягає лише одяг паризького Модного дому Louis Vuitton, часто пошитий для неї на замовлення. Креативний директор бренду Ніколя Геск’єр за роки співпраці з нею став її близьким другом, тому перша леді часто відвідує його покази мод.

Бріжит Макрон з чоловіком / © Associated Press

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