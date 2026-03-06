- Дата публікації
Королева Іспанії з’явилася на заході в елегантному штанному костюмі та з бездоганним манікюром
Королева Софія відвідала базиліку Христа Мединаселійського, продовжуючи давню традицію іспанської королівської родини.
Це її третій вихід у світ цього тижня, що підтверджує той факт, що Її Величність повернулася до роботи після смерті молодшої сестри — принцеси Ірен.
Софія приїхала до базиліки Ісуса Мединаселійського — відомої мадридської церкви, де також зібралися місцеві жителі, щоб вшанувати пам’ять Христа.
Королева була одягнена в чорний костюм і білу сорочку, а в руці тримала довгий шарф. Вона прикріпила до жакета брошку, наділа багато різних прикрас на шию, браслети — на зап’ястя і зробила зачіску та легкий макіяж. Манікюр у Софії також завжди зроблений у найкращому вигляді, вона віддає перевагу французькому. Раніше, нагадаємо, ми показували, який вигляд мають її доглянуті нігті.