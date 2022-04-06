Королева "іспанського сорому": що ми знаємо про рупора російського МЗС Марії Захарової

Хамовата манера спілкування, вміння збрехати не моргнувши оком і безмежне кохання і відданість начальству — ось головні якості будь-якого успішного російського чиновника. Чим-чим, а всім цим природа щедро обдарувала головного речника МЗС Росії Марію Захарову.

Як офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова спровокувала не один міжнародний скандал. Вона відома своєю нестримністю у висловлюваннях, брехнею та низькопробними маніпуляціями, вкиданням фейків в інформаційний простір, відвертою українофобією, низьким рівнем ведення дискусії та неохайним зовнішнім виглядом. Команда опозиціонера Олексія Навального назвала її за це "королевою іспанською сорому".

Можна було б подумати, що Марія Захарова просто не на своєму місці, не отримала необхідного виховання та освіти. Але ні, насправді все не так. Марія Захарова народилася в сім'ї дипломата та мистецтвознавця. Обидва батьки були сходознавцями. Батько працював у дипломатичній місії в Китаї, а мати вивчала китайське та мистецтво та працювала в консульському відділі. Дитинство Марія Захарова провела у Пекіні.

Марія Захарова / Getty Images

Потім Захарова закінчила журналістський факультет одного з найпрестижніших вузів Росії – Московського інституту Міжнародних відносин – також за спеціальністю "Сходознавство". Певний час працювала у Пекіні. Захарова також захистила дисертацію на тему "Трансформація осмислення символіки святкування традиційного Нового року у сучасному Китаї. Остання чверть XX століття".

Встигла Захарова попрацювати й у США. З 2005 до 2008 року вона керувала прес-службою Постійного представництва Росії при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

У 2015 році Захарова була призначена директором департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ України.

Марія Захарова / Getty Images

Простіше кажучи, Марія Захарова – офіційний рупор МЗС Росії. Саме в цій якості вона нам цікава. Потомственный дипломат, офіційна особа із завидною регулярністю транслює зовсім дикі речі, недоречні як для дипломата, а й просто пристойного людини. Зібрали для вас кілька цитат:

"Блокування акаунтів у Facebook за використання слова з п'яти літер, перша і третя з яких "х", вважаю проявом цензури. Але не звичайним, а найліпшим і тому дуже небезпечним".

" Образливо за російську мову, якою в Україні вчитися в школах та університетах не можна, а посилати один одного міністрам та губернаторам можна".

"Запасаємось попкорном, влаштовуємося зручніше. Лютий — небезпечна для Києва пора".

"Ми не забирали Крим у України, хоч би як комусь хотілося так рахувати... Спробуйте не дивитися на все просто і не давати однозначних і зручних оцінок. Зрозумійте, Крим пішов від України сам".

"Дайте мені сказати. Інакше ви зараз справді почуєте, що таке російські "Гради".

Декілька дипломатичних скандалів, спровокованих Захаровою, особливо запам'яталися. Якось у своєму Facebook чиновниця опублікувала пост, який не видався смішним керівництву Сербії. Ходили чутки, що вибачатися за нього довелося особисто Лаврову та Путіну. За ідеєю, після такого Захарову мали б зі скандалом звільнити, і обов'язково звільнили б. Але не в Росії. Тут хамство, брехня і чиноповажання цінуються дорожче, ніж добрі стосунки з будь-якою країною, наприклад, із Сербією. Ось цей пост.

Якщо Вас покликали в БД, а стілець поставили так, ніби Ви на допиті, сідайте як на фото #2. Ким би Ви не були. Просто... Опубліковано Maria Zakharova Субота, 5 вересня 2020 р.

Або ще історія була: в ефірі пропагандистського шоу Скабеєвої Захарова, що називається, "на блакитному оці" заявила, що в Білому домі приймали Осаму бен Ладена і є навіть фото свідчення цього факту. Насправді фотографія, яку говорила Захарова, є грубо зробленим фейком.

Не гидує антифашистка Захарова та антисемітськими висловлюваннями.

А в розпал скандалу з втручанням російських хакерів у вибори в США вона не знайшла нічого розумнішого, ніж заявити "якщо щось і зламали в Америці, то це дві речі: мозок президенту Бараку Обамі і, звичайно, сама доповідь про російських хакерів" .

Ганьбить російське МЗС Захарова не лише словом, а й справою. Широкий резонанс, навіть у відомому своєю толерантністю до пияцтва та розгулу російському суспільстві, мав запальний танець Захарової на саміті Росія-АСЕАН.

Окрім іншого, Марія Захарова пише вірші та пісні, природно, патріотичного змісту. У 2017 році співачка Наргіз виконала пісню "Поверніть пам'ять" на слова та музику Марії Захарової. Пісня була присвячена російським військовим, які загинули в Сирії, і починалася словами "згадаймо, браття, тих, хто світ собою закрив". Не викликає сумніву той факт, що широкомасштабне вторгнення Росії на землю відкриє новий розділ у творчості чиновниці і вона обов'язково напише щось настільки ж пафосно-брехливе і шаблонне. Незрозумілим залишається лише одне: чи будуть у новій баладі рядки про крадену в Бучі м'ясорубку та килим із Гостомелю.

Також Захарової була написана ще одна пісня ліричного змісту "Шукаю тебе".

Вірші чиновниці не гріх і процитувати:

Я не вмію за себе молитися.

Ось за інших просити іншу справу.

Мені соромно до Бога звернутися,

Поклони бити за душу та за тіло.

Навіщо ніяково мені? Не знаю.

Адже боязкість в іншому не знала досі.

Наче щось порушую:

Закон, статут, порядок чи ціль.

Але як бути, коли мені погано?

Коли молитвою будеш живий?

Чекати від інших дбайливого слова?

Або звернутися до Нього в благанні заклик?

Порвати з незручністю ганьби

І в пристрасній немоті досягти небес.

Не відриваючи від ікони погляду,

Дочекатися милості святих чудес.

Не можемо ми залишити поза увагою і неповторний стиль публічної персони. Одягається Захарова відверто несмачно та недоречно. Вона носить короткі спідниці, дивних кольорів блузи зі светрами, сукні з відвертими розрізами та інші речі, які мало поєднуються з дипломатичною роботою.

Але головна "фішка" Захарової – це укладання. Як перукарю чиновниці вдається практично завжди досягти ефекту погано помитого і недбало покладеного волосся, залишається загадкою, але те, що саме так виглядає більшість укладання на голові дипломата, — незаперечний факт.

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