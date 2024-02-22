Королева Камілла була незадоволена візитом принца Гаррі до короля Чарльза: що обурило дружину монарха

Принц Гаррі примчав до Лондона, як тільки дізнався, що його батько захворів на рак.

Він сів на літак і вже за нетривалий час був у столиці Британії дорогою до Кларенс-гаусу, де на той момент перебував його батько Чарльз із дружиною королевою Каміллою.

Ми вже знаємо, що зустріч батька та сина тривала 30 хвилин і король був не дуже задоволений нею. Обурена була його дружина Камілла.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Один із придворних розповів, що дружина короля була незадоволена візитом принца Гаррі, бо він не попросив схвалення палацу перед приїздом додому.

"Її Величність розлютилася, Гаррі прилетів зі свого розкішного будинку в Каліфорнії, не отримавши схвалення палацу, і прийшов з таким ставленням", — заявило джерело в коментарі Radar Online. Королева не може допустити, щоб Гаррі "використовував рак її чоловіка як піар, щоб продемонструвати себе, як "хорошого сина".

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Я чув, після возз'єднання батька та сина вона сказала Гаррі, що він ганьбить свого батька, сім'ю та монархію, і у неї не було жодних сумнівів у тому, що він не хоче повертатися!", — сказало джерело.

Не секрет, що стосунки Гаррі та Камілли завжди були не дуже добрими. Докладніше про них герцог Сассекський розповів у своїй книжці "Запасний".

Нагадаємо, під час нещодавньої поїздки до Канади принц Гаррі дав нове інтерв'ю, у якому висловив сподівання на примирення із сім'єю.

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