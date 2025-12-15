- Дата публікації
Королева Камілла була проти, щоб король Чарльз оголосив, який вид раку він лікує: стала відома причина
У короля Чарльза 2024 року діагностували рак, і в п’ятницю він надав останню інформацію про стан свого здоров’я, сказавши публічно у своєму виступі про те, що його лікування у новому році буде зменшено та доведено до профілактичного рівня.
Хоча 77-річний монарх ніколи не розкривав точний тип свого захворювання, він відкрито говорив про свою хворобу від моменту встановлення діагнозу.
Це рішення було прийнято самим королем, незважаючи на побоювання його найближчого оточення щодо наслідків розголошення інформації про його здоров’я. Крім побоювань помічників, особливо з огляду на те, що монархи зазвичай не говорять відкрито про стан свого здоров’я, королева Камілла, як повідомляється, також не хотіла, щоб її чоловік оприлюднив свій діагноз. Газета The Times повідомила, що королева побоювалася, що цей крок приверне увагу громадськості.
«Тепер можна розкрити, що коли король дізнався про те, що у нього рак, майже два роки тому, його дружина спочатку вважала, що діагноз повинен залишатися в таємниці, оскільки побоювалася, що пильна увага громадськості до його здоров’я може негативно позначитися на його одужанні».
Зараз королева Камілла, як повідомляється, рада, що її чоловік розповів про свою хворобу, оскільки це підвищило поінформованість про рак. Це також допомогло королю, якого з першого повідомлення про його діагноз засипали добрими побажаннями.