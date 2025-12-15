Королева Камілла була проти, щоб король Чарльз оголосив, який вид раку він лікує: стала відома причина

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Хоча 77-річний монарх ніколи не розкривав точний тип свого захворювання, він відкрито говорив про свою хворобу від моменту встановлення діагнозу.

Це рішення було прийнято самим королем, незважаючи на побоювання його найближчого оточення щодо наслідків розголошення інформації про його здоров’я. Крім побоювань помічників, особливо з огляду на те, що монархи зазвичай не говорять відкрито про стан свого здоров’я, королева Камілла, як повідомляється, також не хотіла, щоб її чоловік оприлюднив свій діагноз. Газета The Times повідомила, що королева побоювалася, що цей крок приверне увагу громадськості.

Король Чарльз / © Instagram британської королівської сім'ї

«Тепер можна розкрити, що коли король дізнався про те, що у нього рак, майже два роки тому, його дружина спочатку вважала, що діагноз повинен залишатися в таємниці, оскільки побоювалася, що пильна увага громадськості до його здоров’я може негативно позначитися на його одужанні».

Зараз королева Камілла, як повідомляється, рада, що її чоловік розповів про свою хворобу, оскільки це підвищило поінформованість про рак. Це також допомогло королю, якого з першого повідомлення про його діагноз засипали добрими побажаннями.