Королева Камілла на новому заході прокоментувала, як почувається король Чарльз III

Її Величність відвідала Maggie's Royal Free, щоб офіційно відкрити новий центр підтримки онкологічним хворим та їхнім родинам у Лондоні.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла мала радісний вигляд, а люди, які зібралися її привітати, цікавилися здоров'ям короля Чарльза III.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

"Він тримається, робить все можливе", — повідомила Камілла, про що в соцмережі X написав королівський кореспондент Річард Палмер.

King є “відпочиваючи на” і “роблячи його найкращим” при відновленні від решти заходів і три-ночного відпочинку в hospital, Queen Camilla said today. https://t.co/YLGd2lnmB8 — Richard Palmer (@RoyalReporter) January 31, 2024

Захід відбувся напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком у неділю, 4 лютого, і ознаменував 17-й візит королеви Камілли до центру Меггі у Великій Британії.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Як герцогиня Корнуольська, Камілла стала покровителькою центрів Меггі 2008 року, проливаючи світло на центри, які надають безкоштовну підтримку та кваліфіковану допомогу всім, хто бореться з раком.

Королева приїхала на зустріч у бірюзовому аутфіті, її волосся було укладено в ідеальну зачіску, а в макіяжі вона підкреслила повіки та трохи губи. Також одягла золоті сережки та кілька підвісок на шию.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На заході Її Величність провела час із персоналом, волонтерами та відвідувачами, щоб дізнатися, як організація Maggie's змінила їхнє життя.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у понеділок Камілла приїхала на виписку короля Чарльза до лондонської клініки. Пара разом позувала на публіці.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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