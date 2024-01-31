Королева Камілла на новому заході прокоментувала, як почувається король Чарльз III

Королева Камілла відвідала відкриття центру підтримки напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком.
Її Величність відвідала Maggie's Royal Free, щоб офіційно відкрити новий центр підтримки онкологічним хворим та їхнім родинам у Лондоні.
Камілла мала радісний вигляд, а люди, які зібралися її привітати, цікавилися здоров'ям короля Чарльза III.
"Він тримається, робить все можливе", — повідомила Камілла, про що в соцмережі X написав королівський кореспондент Річард Палмер.
King є “відпочиваючи на” і “роблячи його найкращим” при відновленні від решти заходів і три-ночного відпочинку в hospital, Queen Camilla said today. https://t.co/YLGd2lnmB8— Richard Palmer (@RoyalReporter) January 31, 2024
Захід відбувся напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком у неділю, 4 лютого, і ознаменував 17-й візит королеви Камілли до центру Меггі у Великій Британії.
Як герцогиня Корнуольська, Камілла стала покровителькою центрів Меггі 2008 року, проливаючи світло на центри, які надають безкоштовну підтримку та кваліфіковану допомогу всім, хто бореться з раком.
Королева приїхала на зустріч у бірюзовому аутфіті, її волосся було укладено в ідеальну зачіску, а в макіяжі вона підкреслила повіки та трохи губи. Також одягла золоті сережки та кілька підвісок на шию.
На заході Її Величність провела час із персоналом, волонтерами та відвідувачами, щоб дізнатися, як організація Maggie's змінила їхнє життя.
Нагадаємо, у понеділок Камілла приїхала на виписку короля Чарльза до лондонської клініки. Пара разом позувала на публіці.
Читайте також: