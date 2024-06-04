Королева Камілла називає Чарльза іншим ім'ям: розкрито причину

У короля та його дружини королеви є таємні прізвиська одне для одного.

У червні минулого року пара приєдналася до інших членів королівської сім'ї на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping the Color, можна було побачити, як королева Камілла зверталася до короля Чарльза не за його справжнім ім'ям.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

За словами одного експерта з читання з губ, королева Камілла називала короля Чарльза "Фредом". Можна було побачити, як королева простягла руку до чоловіка і сказала: "Фред, що ти думаєш про коня?". Відповідаючи, Чарльз сказав: "Я не знаю, усміхаючись у відповідь, чухаючи лоб великим пальцем", — цитує слова експерта видання express.co.uk. Вважається, що ці імена походять від двох персонажів одного з найулюбленіших шоу короля "Шоу головорізів".

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у молодості у Чарльза та Камілли були секретні прізвиська. Камілла мала прізвисько Гледіс. Так її називав Чарльз, себе ж він називав Фредом. Існує легенда, що одного разу принцеса Діана знайшла у свого чоловіка браслет з ініціалами G і F. Ці імена з'явилися задовго до того, як Чарльз офіційно представив Каміллу як свою майбутню дружину публіці. Про це розповідали і у серіалі "Корона".

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про інші прізвиська членів британської королівської родини.

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