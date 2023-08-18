Королева Камілла назвала овоч, який не їсть ніколи

У розмові зі своїм сином та кулінарним критиком Томом Паркером Боулзом королева розповіла про все, що пов'язано з їжею, стаття вийшла у його колонці для журналу You Magazine. Вона назвала свої улюблені страви та навіть десерт, який ненавидить.

Камілла, як і її чоловік король Чарльз, дуже любить овочі, які вони вирощують у своєму саду. Це капуста, броколі, морква та кабачки, а також багато бобових. Але є один овоч, який її Величність просто ненавидить – це перець.

Камілла не любить перець, як у сирому, так і у вареному чи тушкованому вигляді. І в жодному разі не додає його до свого салату. Очевидно, що королівські кухарі також знають про цю кулінарну забаганку королеви.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також вона розповіла, що не є шанувальницею субпродуктів. Винятком може бути лише дуже гарна печінка. Також королева уникає чилі та часнику, це пов'язано з тим, що після вживання часнику від людини може виходити неприємний запах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який у королеви Камілли найулюбленіший фрукт.

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