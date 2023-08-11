Королева Камілла назвала десерт, який ненавидить і ніколи не їсть

Нещодавно ми розповідали, що королева Камілла назвала страву, яку любить готувати вдома, і навіть ділилася рецептом цієї страви. Її син Том, який є гастрономічним критиком та кулінарним письменником, поговорив із матір'ю про правила харчування, які були у неї в дитинстві. Його колонка вийшла у журналі You Magazine ще у травні минулого року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева розповіла про суворе правило харчування, якого вона мала дотримуватися в дитинстві і це правило діє і в королівській сім'ї.

Вона сказала: "Нам завжди доводилося доїдати те, що було на тарілці, перш ніж ми їли пудинг". Також Камілла розкрила секрет і сказала, що не була любителькою всіх десертів і назвала той, який не любить досі. "Це правило не було такою проблемою, коли на десертом був рисовий пудинг, бо я ненавиділа його".

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Також Камілла не приховувала, що виросла в дуже щасливій родині, в основі якої лежала гарна їжа. Цю традицію вона продовжила і у своїй сім'ї, а також у сім'ї з королем Чарльзом III.

Раніше ми розповідали, що король Чарльз полюбляє їсти на сніданок.

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