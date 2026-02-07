- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Королева Камілла назвала свою улюблену страву і продукти, які ніколи б не стала їсти
Королева Камілла не така велика гурманка, як її син — кулінарний письменник Том Паркер Боулз, але має свої особливі вподобання в їжі.
В інтерв'ю журналу You, розмовляючи зі своїм сином, дружина короля Чарльза III поділилася своїми історіями, пов'язаними з їжею, включаючи спогади про відвідування ресторанів у бурхливі шістдесяті та про свої улюблені страви. Серед усіх її коментарів найбільше запам'ятався один факт: наскільки сильно її смакові уподобання відрізняються від смаків принцеси Уельської Кетрін.
Після того, як королева Камілла розповіла, що однією з її улюблених страв є "печені боби на тості", а також "свіжоприготовлена риба з картоплею фрі", вона також зізналася, які страви вона просто не переносить.
"Я терпіти не можу перець, ні сирий, ні приготовлений", - сказала вона синові. «Я також не люблю субпродукти, за винятком дуже гарної печінки. І я уникаю чилі та часнику, на відміну від свого сина», - сказала Камілла, цитує її журнал Hello!.
Нагадаємо, раніше принцеса Уельська Кейт відкрито говорила про те, як сильно їй подобається гостра їжа. У квітні 2016 року принц Вільям та його дружина влаштували прийом у Кенсінгтонському палаці перед своєю поїздкою до Індії та Бутану, де вони зустрілися з представниками обох країн, які працюють або навчаються у Великій Британії, Кетрін розповідала, що обожнює індійську їжу та спеції.