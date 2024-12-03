Королева Камілла не складе компанію королю Чарльзу на церемонії привітання еміра Катара: палац назвав причину

Королева Камілла все ще нездужає, тому дружина короля Чарльза не візьме участь у церемонії привітання еміра Держави Катар та його дружини сьогодні у Лондоні.

Про стан здоров'я королеви Камілли офіційно поінформував Букінгемський палац. У заяві йдеться, що королева пропустить церемонію привітання під час державного візиту еміра Катара через побічні ефекти інфекції грудної клітини, що зберігаються, але відвідає інші заходи вдень.

Емір Катара шейх Тамім бін Хамад Аль Тані та його дружина прибули до Великої Британії з дводенним державним візитом, організованим королем Чарльзом III.

Передбачається, що початкова програма була змінена, оскільки королеві Каміллі, у якої після її довгої поїздки до Австралії та Самоа було виявлено інфекцію грудної клітини, лікарі рекомендували відпочити та повністю відновитися.

Емір Катара шейх Тамім бін Хамад Аль Тані та його дружина прибули до Британії / Фото: Getty Images

Камілла пропустить парад кінної гвардії, де король і принц і принцеса Уельські приєднаються до еміра Катару та його дружини. Там відбудеться церемоніальна зустріч, а потім гостей офіційно привітає король у Королівському павільйоні. Монарх супроводжуватиме Еміра, коли той огляне Почесний караул.

Вдень очікується обід у Букінгемському палаці, потім гості відвідають спеціальну виставку у Картинній галереї і на цих двох заходах королева Камілла планує бути присутньою.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

А ввечері на гостей чекає державний банкет у палаці, де королева Камілла також планує бути присутньою, а от принцеса Уельська Кейт, навпаки, не відвідає цей вечірній захід із принцом Вільямом.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Читайте також: