Королева Камілла не змогла супроводжувати Чарльза на Королівському вар'єте: палац назвав причину

Король мав приїхати зі своєю дружиною Каміллою, але королева скасувала візит буквально в останній момент. Тому королівське вар'єте монарху довелося відвідати сольно.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Причиною, через яку Камілла відмовилася від заходу стала затяжна інфекція грудної клітини, від наслідків якої Її Величність все ще страждає.

"Після нещодавньої інфекції грудної клітини королева продовжує відчувати деякі поствірусні симптоми, у зв'язку з чим лікарі рекомендували Її Величності після напруженого тижня заходів приділяти першорядну увагу достатньому відпочинку", — йдеться в заяві представника палацу. "З великим жалем вона відмовляється від участі у сьогоднішньому Королівському вар'єте", — йдеться у заяві.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На заході збирали гроші для благодійної організації Royal Variety Charity, яка підтримує людей, які професійно працюють у індустрії розваг.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ведучою вечора виступила Аманда Холден, як ми вже писали раніше, вона мала честь поспілкуватися з королем.

Аманда Голден і король Чарльз / Фото: Getty Images

До речі, у розмові з Амандою король Чарльз розповів, що вони з Каміллою планують завести нового собаку після того, як нещодавно стало відомо про смерть улюбленця королеви джек-рассел-тер'єра Бет, яку вона взяла з притулку 2011 року.

Король Чарльз III та Елтон Джон / Фото: Associated Press

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